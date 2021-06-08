美國蘋果公司前日舉行年度全球開發者大會（WWDC21），公佈多項作業系統軟件新增與升級功能，加強安全與私隱是焦點之一，其中新推出的「私下傳達」（Private Relay）私隱保護功能，可隱藏用戶身份與瀏覽網頁等訊息，不只網絡供應商和廣告商、連蘋果都無法知道。但這項有如VPN（虛擬私人網絡）的保護私隱功能，蘋果表示無法在中國推出。

這是蘋果因疫情而連續第二年將WWDC變成網上活動，會上沒發佈新硬件產品，只公佈iOS 15、iPadOS 15、macOS Monterey、WatchOS 8 等作業系統更新。

iPhone用戶注視的iOS 15有最多新增和升級功能，包括視像通話FaceTime功能大幅改進，可預約多人會議，Android與視窗（Windows）用家亦可加入。

加強FaceTime與Zoom競爭

疫情下視像會議成為日常，蘋果改進FaceTime功能顯然是要加強與Zoom與微軟Teams等網絡會議工具競爭。

其他新功能包括自動探測相片中文字的「Live Text」，用家可直接複製相片中文字、撥打相片中的電話號碼，亦可在「Spotlight」中以文字搜尋相片，暫時支援七種文字，包括繁體中文。「尋找」（Find My）功能升級，支援尋找AirPods無線耳機。「錢包」（Wallet）繼之前支持車匙後，再納入支援門匙卡和身份證明文件。另外，iPadOS15改良多工處理，輕按螢幕頂部可選分割顯示、滑動置前功能；「陳列架」（Shelf）可置放開有多個視窗的程式例如瀏覽器。

電子產品用戶日益關注私隱保護問題，今次大會蘋果亦有不少新猷，iOS 15就會改善用戶管理程式對相機、咪高峯、位置及聯絡人資訊的取用權力。此外「電郵」（Mail）程式的「郵件私隱權保護」功能會阻止寄件人用隱形像素蒐集使用者資訊，可防止寄件人得知收人是否已開啟郵件，並且隱藏IP位址讓對方無法藉此追蹤收件人位置與其他網上活動。

廣告商 蘋果無法獲數據

此外，雲端服務iCloud付費用戶可享用全新「私下傳達」功能，在使用Safari瀏覽器時，離開用戶裝置的所有流量，都會先由蘋果管理的伺服器將IP位址隱藏，再轉送第三方伺服器配上臨時IP位址，最後才送去目標網站。

這個有如VPN的安排，令到用戶和所瀏覽網站之外的第三方、包括蘋果公司與網絡供應商都無法讀取用戶身份與流量等數據。換句話說，在禁止翻牆的中國，民眾是無緣使用這服務。利潤中近15%來自中國的蘋果，近年一再有犧牲用戶私隱討好中國政府之舉。

今次蘋果公司就表示，除了因受中國法例所限、不在中國推出「私下傳達」外，同樣無緣享用這新功能的還有白羅斯、埃及、沙地阿拉伯、哈薩克、土庫曼、烏干達、菲律賓和哥倫比亞的網民。

路透社/法新社/美聯社