正啟程訪歐的美國總統拜登，對中國採取強硬的態度，撤銷前朝特朗普政府針對抖音海外版TikTok以及微信的禁令，但簽署新的行政命令，下令團隊審視這些軟件，旨在識別這些與中國有關應用程式的國家安全風險。

白宮指拜登簽署的新行政命令指示商務部，要以「基於證據」的方式，分析涉及由中國製造、供應或控制的應用程式交易，官員們尤其憂慮應用程式收集用戶個人數據，或與中國軍事或情報活動有關。根據資深政府官員稱，商務部同時會就如何進一步保護美國人的基因和個人醫療訊息提出建議，並會處理與中國或其他對手有關的應用程式風險。

拜登此舉反映政府憂慮美國人的個人數據可能會洩露予中國相關應用程式，白宮及參議院均採取行動針對北京的技術挑戰，參院周二通過《美國創新與競爭法案》抗衡中國的經濟威脅。

特朗普去年下令禁TikTok、微信

去年8月，時任美國總統特朗普以WeChat和TikTok威脅美國國家安全為由，簽署對兩家企業的禁令。多名美國WeChat用戶和TikTok隨後分別提出訴訟，法庭決定暫緩執行禁令，特朗普政府提出上訴。

拜登政府今年2月要求聯邦法院暫停審理前任特朗普政府提出對TikTok禁令的訴訟後，也向法院提出暫停對微信海外版WeChat禁令的訴訟。美國司法部當時發聲明指，在新政府上台後，商務部開始對一系列的禁令進行審查，重新審視相關應用程式對美國國家安全的威脅。

美國近期對華動作頻仍

拜登上周簽署行政命令，擴大禁止美國企業和個人投資跟中國解放軍相關的企業至59間。拜登在行政命令中提及，中國的監控技術用以「助長鎮壓或嚴重侵犯人權，破壞了美國及其盟友的安全或民主價值觀」，因此決定擴大對中國企業的投資禁令。行政命令將於美國東部夏令時間8月2日凌晨12時01分生效，投資者有1年緩衝期撤資。

美國3月也加入加拿大、英國及歐盟，對有份參與對新疆維族及其他穆斯林實施大規模監控，任意拘禁的中國官員實施制裁。

美國《華爾街日報》／美聯社

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