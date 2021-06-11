國際勞工組織（ILO）和聯合國兒童基金會（UNICEF）周四發表共同聲明指出，童工人數在2016年至2020年的4年間增加840萬人，去年初升至1.6億人，一反過去幾年的下跌趨勢，20年來首見增長，加上疫情影響，恐威脅額外數百萭孩童走上相同命運。

聲明中指，童工數據升高是從疫情衝擊之前就開始，童工人數在2000年到2016年間減少9,400萬人，這個下降趨勢出現戲劇性逆轉。

根據報告，5至11歲的兒童佔全球童工人數逾半，而正從事危害健康工作的5至17歲兒童，有關人數自2016年以來上升650萬，至7900萬人；全球童工人中有70%從事農業，人數達1.12億人。撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）受到影響最為嚴重，這些地區出現人口增長、赤貧和缺乏社會保護計劃，在短短4年內，令1,660萬兒童成為童工。

這兩個聯合國機構表示，疫情大流行可能導致情況更為嚴重，警告除非採取緊急行動協助激增的貧困家庭，否則至2022年底，恐怕會有額外900萬孩童將被迫成為童工。聯合國兒童基金會執行主任福爾（Henrietta Fore）說，終結童工的戰役正在失去優勢，而疫情危機則使情況變得更糟。

他們促請各國政府及國際金融機構注資，協助兒童重返校園，報告指5至11歲的童工，以及12至14歲的童工，分別有近28%和35%不在學；兩機構同時呼籲各國提供足夠的社會保障，以及全民兒童福利。

半島電視台／中央廣播電台

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