美國總統拜登飛抵英國，展開他歐洲訪問行程。他演說時表明「美國回來了」，並希望重建特朗普時期變得緊張的跨大西洋關係。

拜登在英格蘭東部薩克福郡（Suffolk）米爾登霍爾皇家空軍基地（Mildenhall），向駐當地美軍及他們的家屬發表演說。他說明這次歐洲之行目的，表示：「我們將表明美國回來了，世界民主國家正站在一起，處理最嚴峻的挑戰，以及對我們未來最重要的議題。」

拜登指出：「我們不尋求與俄國發生衝突。我們希望穩定及可預測的關係，但我已表明，若俄國政府從事傷害性行動，美國將以強力且有意義的方式回應。」

他說：「我出席七大工業國組織（G7）峯會、北約部長級會議，然後會晤普京先生，讓他知道我想他知道的事」。

拜登周三在《華盛頓郵報》撰文，相信上世紀行之有效的民主同盟及制度，能夠應付今日的威脅與敵手。

拜登登機前向記者表示，此行是為了鞏固同盟關係、向俄羅斯總統普京和中國說明，歐美關係牢不可破。

拜登周四會在英格蘭西南部康沃爾郡（Cornwall）與英國首相約翰遜會晤。英國政府周三發表聲明，拜登與約翰遜將同意盡快重啟雙邊旅遊。

拜登周五將出席一連三天在康沃爾郡海濱卡比斯灣酒店（Carbis Bay Hotel）召開的G7峯會。峯會結束後，拜登與夫人吉爾會到溫莎堡，與英女皇伊利沙伯二世會面。

拜登之後會前往比利時布魯塞爾，與歐盟和北約領袖會面，預料俄羅斯、中國、北約成員國軍費分擔問題將是這輪會面的議題。

拜登下周三會到瑞士日內瓦與普京舉行峯會。

路透社

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