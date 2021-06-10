根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.74億、死亡人數超過375萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,341萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.8萬。印度確診人數突破2,900萬，死亡人數超過35.3萬。巴西確診人數超過1,712萬，死亡人數超過47.9萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

船長疑染疫亡亞洲港口拒貨櫃船停靠

台灣長榮集團（Evergreen）旗下意大利海運公司一艘貨櫃船，船長４月懷疑染疫死亡後，亞洲多個港口拒讓貨船泊岸，令船長人生最後一程仍然「漂泊無定」。

長榮合作夥伴德國赫伯羅特（Hapag-Lloyd）周三表示，貨櫃船4月離開南非德班往亞洲時，多名船員碓診，之在印尼耶加達對開海中停泊，船員留在船上隔離檢疫14天。

意大利外交部證實，船長4月離世，但沒透露死因。

赫伯羅特說，那艘通常來往中國與南非之間的貨櫃輪，正返回意大利。

德新社

英確診數回升6.21全面解封有暗湧

根據英國官方周三發佈的數字，近24小時新增7,540宗確診，是2月底以來最多，新增6人病亡。

英國部份地區變種病毒株肆虐，政府面臨押後原定6月21日最後階段解封的壓力。首相約翰遜周三表示，目前談論6月21日是否全面解封言之過早，會視乎疫苗接種能否為民眾提供足夠保護再作決定。

路透社

加審慎放寬邊境管制

加拿大周三表示，准許完成疫苗接種的國民回國後毋須強制隔離，為放寬邊境限制跨出小小第一步。

加拿大自去年3月開始，收緊陸空邊境限制，只容許必要旅，回國加拿大人須隔離14天，乘飛機入境的，須入住指定檢疫酒店，檢測結果陰性方准離開。

衞生部長凱杜（Patty Hajdu）說：「第一步……是容許獲准進入加拿大而又完成疫苗接種者，毋須留在政府指定的處所。」她說，邊境管制放寬程度視乎確診數字和疫苗接種進度。

路透社

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