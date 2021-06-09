澳洲總理莫里森即將前往英國出席七大工業國集團（G7）峯會。他起行前表示G7必須改革全球貿易規則，阻止有能力的國家利用經濟脅迫，爭取G7支持澳洲應對近期與中國的貿易糾紛。

莫里森昨日在珀斯一場演說上表示，運作良好的世界貿易組織（WTO）會制訂清晰的守則、客觀地仲裁糾紛和有效地處分不良行為，是國際社會對抗經濟脅迫的有力工具，因此最實際地應對經濟脅迫的方法是恢復WTO的有約束力仲裁機制，稱「當脅迫行為沒有後果，就不會有動力克制」。

澳洲去年高調支持調查COVID-19的源頭後，中國隨即向澳洲大麥、煤炭和紅酒等產品實施苛刻的貿易限制，澳洲已為此向WTO申訴，此後有越來越多聲音要求WTO改革。莫里森表示，G7峯會是「指示前進」的機會，為11月的WTO貿易改革部長級會議鋪路。

與日本加強軍事合作

澳洲和日本官員同日亦舉行會議，談及台海和平的重要性和中國威脅，雙方「嚴重關切」北京政府削弱香港民主、在新疆侵犯維吾爾人和其他穆斯林的人權。日本防衞大臣岸信夫強調日澳安全合作十分重要，雙方確認日本自衞隊會在非戰鬥情況下保護澳洲的資產；外務大臣茂木敏充則稱「國際秩序正受單邊威脅改變現狀」，暗指近年積極擴張的中國。

有日本官員透露，日澳官員也關注中國近期立法允許攻擊在聲稱領海範圍內的外國船隻，討論舉行聯合軍演和合作強化重要物資的供應鏈。中國外交部則表示強烈反對日澳渲染中國威脅論和惡意污衊，敦促各方停止干預中國內政。

法新社/美聯社