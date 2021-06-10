（北美通訊）如果經過洛杉磯北面城市如豪宅區亞凱迪亞（Arcadia）﹑帕薩迪納（Pasadena），不時會見到孔雀在住宅區遊蕩﹑曬太陽，甚至有時還會孔雀開屏，雖然美觀但是為當地居民帶來不少滋擾，洛杉磯縣正考慮立法，禁止居民餵飼野生孔雀，以免過度繁殖。

在洛杉磯沿著山麓大街（Foothill Blvd）的北面城市，不少屋主都面臨一個難題，就是門外的野生孔雀。據帕薩迪納市查普曼森林附近的居民表示，現時在當地約有50至100隻孔雀，雖然看起來很悅目，但是連綿不斷的叫聲令人非常困擾。

當地居民表示，孔雀已經在該地區生活了過百年，最初是在1920年代被帶到社區，然而，這些漂亮的鳥兒也為鄰居帶來不少煩惱。居民塔特爾（Kathleen Tuttle）表示，孔雀叫聲像是嬰兒被折磨的喊聲，並以麥克風廣播放大，聲音非常驚嚇，除了無法入睡外，亦會分散注意力。

另一名居民巴塞爾（Mary Bassel）也指出孔雀的數目太多了，而且把社區弄得一團糟，雖然至今在社區內開車還沒有撞到過牠們，但曾看著牠們在啄別人的車，並破壞房子。

然而不是所有居民都討厭這些野生孔雀，一位在該社區生活了21年的鄰居岡內爾（Maria Gunnell）卻表示不介意，孔雀出生在該地區，應該留在那裡，岡內爾並花了很多錢買飼料餵飼。

其實在亞凱迪亞市及帕薩迪納市，早在市政府的法規中列明禁止餵養孔雀；而洛杉磯縣主管巴格 （Kathryn Barger）最近亦起草了一項動議，希望全面禁止縣內居民餵養野生動物，因為它擾亂了動物的本能。

野生動物專家麥克西 （Mike Maxcy）表示，希望居民不要餵飼，這會令牠們依賴被餵養，令牠們不再願意回到野外。當局正考慮將過多的野生孔雀重新安置至其他地方，例如聖地亞哥或貝克斯菲爾德的農場，令到當地居民仍然可以享受觀賞牠們而不會受到太大騷擾。

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