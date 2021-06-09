COVID-19疫苗面世展開接種半年後，多國爭取實現旅遊復常，美國前日就宣佈，把對幾十個國家的旅遊警示下調，包括即將舉行奧運的日本與歐洲多國。然而，總統拜登之前設下國慶日達到七成人至少打一針疫苗的目標，看來難以達到。

美國是因應疾控中心（CDC）早一日建議放寬逾百國旅遊警戒，而調整旅遊警示；據國務院網站，除了日本，美國鄰邦加拿大和墨西哥、以及法德這些歐洲夥伴等60多國，如今都脫離最嚴重的第四級「請勿前往」，降至第三級「三思後行」。

此外，有20國獲調整至第二級「加倍審慎」，而新加坡和南韓等11個國家地區更獲下調至第一級「一般審慎」。但美國續禁止14天內到過中國、英國、印度、南非、巴西等國家的非公民入境美國。華府高官前日稱，美國準備跟加、墨、英、歐盟設「專家工作組」研究重啟國際旅遊的路線圖。

打針進度放緩

拜登政府上場後大力谷針，初期成效佳，拜登誇口下月4日國慶日要70%成人至接種一劑疫苗。惟近期民眾打針熱情減退，每日打針人數由兩個月前高峯的200萬激減至不足40萬；迄今只有14州達標，另有12州估計能趕及國慶日做到7成成人接種。

法新社/路透社/美聯社