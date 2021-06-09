南韓傳媒指北韓領袖金正恩最近似乎瘦了不少，引起了情報部門注意。

專門報道北韓新聞的南韓網媒「NK NEWS」周二報道，沒有公開露面差不多一個月的金正恩，上周六「亮相」官媒：朝中社報道他上周五主持勞動黨第八屆中央委員會第一次政治局會議。

「NK NEWS」從官媒發佈金正恩主持會議的圖片分析，說金正恩看似「清減了不少」，指出他的名錶比以前扣得更緊。

麻省理工學院副教授納蘭（Vipin Narang）向「NK NEWS」表示，如果金正恩是刻意減肥，那反而對他在國內的地位有幫助。納蘭說，金正思若地位鞏固，鄰國較易預測北韓局勢，美國也更有信心對方正大權在握。相反如果金正恩因病而體重驟降，那麼幕後很可能正在上演繼承權爭奪戰，一旦北韓政局不穩，勢必對世界帶來麻煩。

南韓國家情報院去年11月向國會議員表示，他們相信金正恩重139.7公斤（308磅），自2011年底掌權以來，每年平均增重6至7公斤。

駐韓美軍特戰司令部（SOCKOR）情報官布魯德卡（Mike Brodka）向「NK NEWS」說，金正恩瘦了，可能是生活習慣健康了，但也可能反映更複雜問題。他說：「我們現時不得而知，但卻引起了足以令人關注的嚴肅問題，要留意往後幾個月的事件，從中找答案。」

金正恩的健康狀況一直惹人關注。他近10年來體形越來越胖，曾有報道指他處決姑丈張成澤後暴飲暴食，也有人估計他是為了讓自己更像爺爺、北韓已故領袖金日成而刻意增磅。亦有消息指他愛喝酒及吃芝士，飲食不健康之餘，從青年時期已開始煙不離手，體重上升不無原因。

金正恩曾經在2014年「消失」逾一個月，突然持拐杖再重新出現。去年春夏之交他又「神隱」20天，當時有傳他手術後病危，但亦有指他只是避疫。

美國《紐約郵報》

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