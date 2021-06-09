經濟學人智庫（EIU）的年度全球宜居城市排行榜昨日出爐，各地在疫情下的抗疫表現使排名現變動，奧克蘭取代維也納奪得榜首，後者更跌出十大；島國新西蘭、澳洲和日本表現比歐洲城市優異。

今年奪得第一名的奧克蘭對上一次進入10大是2018年，當時排名第八。排第二名的是日本的大阪，第三名是由第10名後來居上的南澳首府阿德萊德，新西蘭的威靈頓亦奪得第四名，日本東京亦排第五。

香港降至49位

自2018年起一直雄霸榜首之位的奧地利首都維也納，多年來與墨爾本競爭激烈，不過今年就跌至第12名，落後於排第八和第九的日內瓦和墨爾本。排名跌幅最大的是德國漢堡市，下跌34位至排第47名；升幅最大的是夏威夷的檀香山，由46位至排第14名。敍利亞首都大馬士革繼續因內戰而敬陪末席。香港排名第49名，較2019年的第38位下跌11位。

EIU在聲明中指，「COVID-19疫情對全球各城市的宜居程度有重大影響。歐洲等地尤其受重創。排名跌幅最大的10個城市中有八個來自歐洲。」歐盟推動疫苗接種計劃未如預期順利，很多成員國實施的封城措施比預期多，損害有關城市在「文化與環境」方面的得分。

路透社/法新社