（北美通訊）大家看到紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）和他任CNN主持的弟弟Chris Cuomo，在螢幕前鬥嘴、說家事，可能覺得很有趣。但若兩兄弟一同在公營機構工作，觀感又可能會有不同。不過，類似的兄弟姊妹檔，在拜登政府中原來比比皆是，看來總統拜登喜歡任人唯親，沒有打算避嫌。

美國霍士新聞（Fox News）報道，拜登的人事佈局當中，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、高級顧問鄧恩（Anita Dunn）、白宮顧問里凱蒂（Steve Ricchetti）、白宮副幕僚長里德（Bruce Reed）以及總統人事辦公室主任羅素（Cathy Russell）等等，他們每個至少有一名直繫親屬於拜登政府裏擔任要職，建構龐大的裙帶關係。

報道指，普薩基的妹妹Stephanie，在3月獲委任為衞生及公共服務部（Department of Health and Human Services, HHS）「全球事務部的人權及性別平等」高級顧問。Stephanie擁有約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院博士學位，過去曾於非政府組織「人口理事會」（Population Council）任職。普薩基兩姊妹關係良好，姐姐曾於特朗普主政期間，於社交網站分享妹妹對於人口普查看法，並說笑式形容妹妹為「書蟲」。

至於蘇利文，他的妻子、弟弟以及弟婦都進入了拜登政府系統。弟弟湯姆（Tom Sullivan）現為國務院政策副參謀長；蘇利文的弟婦，即是湯姆的妻子Rose，則是衞生及公共服務部（HHS）立法代理助理秘書。當地傳媒引述消息指，她曾於多間機構包括電訊商Verizon、Google母公司Alphabet以及美國最大連鎖藥局CVS Health擔任說客；而蘇利文的妻子Maggie Goodlander，是聯邦上訴法院法官賈蘭德（Merrick Garland）的法律顧問，賈蘭德也是拜登的司法部長人選。

報道又說，布林肯的妻子萊恩（Evan Ryan）擔任白宮內閣秘書，負責總統與內閣部長間的協調工作。據了解，萊恩是白宮「常客」，曾於2009至2013年奧巴馬主政時，擔任副總統助理和「政府內部事務與公眾參與」特別助理。隨着奧巴馬卸任，萊恩2017年於新聞網站Axios擔任執行副總裁。直至去年年尾，她加入拜登總統交接團隊，成為高級顧問。

在同一時間，鄧恩的丈夫、前白宮顧問兼紐約大學法學院教授鮑爾（Bob Bauer）現時為最高法院跨黨派委員會兩名共同領導人之一，改革最高法院；而白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）的妻子麥地那（Monica Medina），被拜登欽點為「海洋及國際環境與科學事務局」助理秘書。

拜登多名助手及顧問，其子女都在政府中擁有一職。白宮顧問里凱蒂（Steve Ricchetti）的兒子Daniel Ricchetti於國務院軍控與國際安全事務擔任高級顧問，女兒Shannon Ricchetti則於白宮社交秘書辦公室擔任副助理主任；白宮副幕僚長里德的女兒茱莉亞（Julia Reed） 最近亦被獲聘為拜登的「日程計劃專員」（day scheduler）；她也是拜登親信、現任白宮高級顧問多尼倫（Mike Donilon）的侄女。總統人事辦公室主任羅素的女兒莎拉（Sarah Donilon）及湯姆（Tom Donilon），則成為國家安全委員會亞洲理事特別助理。

中右翼監察組織公眾信任機構（Americans For Public Trust）執行董事蘇德蘭（Caitlin Sutherland）於霍士新聞抨擊入主白宮的拜登所採取的聘用做法，認為這是破壞公眾對其政府的信任：「政府重要職位安插了親密的家族成員，很容易有龐大利益金錢輸送之嫌。一連串的聘請及任命都不能保證他們能夠為民眾利益著想，反而為利益輸送提供方便之門。」

但希拉莉（Hillary Clinton）的前競選助手、白宮副新聞秘書貝茨 (Andrew Bates) 就替拜登政府辯護說，他們擁有豐富的資歷以及資格，只是巧合地都是親屬而已。

拜登上任前，特朗普政府也被指責過建構裙帶關係，他的長女伊萬卡（Ivanka Trump）以及女婿庫什納（Jared Kushner）亦靠特朗普而進入白宮。不過彭博新聞（Bloomberg News）報道指出，他們倆人擔任顧問期間，都沒有受薪。

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