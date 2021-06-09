強硬應對中國，是當前美國政治嚴重分裂下兩黨少有的共識，一項應對中國影響力日增的法案，前日就獲得跨黨派支持。由民主共和兩黨平分秋色的聯邦參議院，以68票對32票通過法案，同意向美國科研技術領域投放約2,500億美元（約1.95萬億港元），增強美國經濟競爭力，應對中國崛起。中國全國人大隨即發聲明表示「堅決反對」法案。

這項仍有待眾院審議的《美國創新與競爭法》（US Innovation and Competition Act）內容廣泛，授權投入1,900億美元（約1.48萬億港元）加強美國技術研究外，另准撥540億美元（約4,212億港元）增加半導體與通訊器材研發及生產，當中20億美元（約156億港元）將專門用於生產車用晶片，務求避免像今年較早時因全球車用晶片嚴重缺貨而被迫減產的情況。

法案有多項跟中國相關的內容，包括禁止政府電子設施下載使用社交媒體程式 TikTok，以及禁止購買有中國政府背景的公司所生產與出售的無人機。法案還授權對參與向美國展開網絡攻擊、或從美國企業盜取知識產權的中國實體，制訂新的制裁措施。

准台外交官展旗幟穿軍服

另外，法案容許台灣的外交人員與軍人赴美公幹期間在美國境內展示官方旗幟和穿軍服。對於可被利用來剝削人權的物品，法案亦批准對有關物品的出口管制進行檢討。COVID-19疫情亦令議員關注中國角色，有條文禁止聯邦資助中國武漢病毒研究所。法案亦授權撥款太空總署落實再登月計劃。

商務部長雷蒙多稱有關撥款足夠設立七至十間新的半導體工廠。多間企業都對法案表示讚賞。通用汽車形容法案在應對半導體短缺問題是重要一步。

總統拜登發聲明讚揚法案，指美國早該投資於美國工人，如今「我們正參加爭取贏得21世紀的比賽，起步槍已放響……我們絕不能落後」。法案在眾院勢將有不少修訂，審議亦暫未有期；要等到眾院通過後，法案始可送交總統拜登簽署成為法律。

雖然遠未成事，但北京已強烈反彈。中國全國人大外事委員會昨日發聲明表示強烈不滿，批法案「充斥冷戰思維」，「詆毀抹黑……渲染中國威脅」；指美國「唯我獨尊的偏執妄想扭曲了創新和競爭的本意」，「處處把中國當作假想敵」是「不得人心、注定失敗」。

另外，針對美國取得關鍵產品包括半導體、大容量電池、藥品與稀土的供應鏈風險，行政部門2月應拜登命令展開檢討後提交報告，白宮前日公佈應對風險措施，包括由美國貿易代表率領的「供應鏈貿易行動小組」，偵測中國等對手的不公平貿易行為，尋求以關稅或其他措施補救糾正。

白宮撤前朝TikTok WeChat禁令

不過，白宮昨天撤回特朗普政府時期一系列針對TikTok與WeChat禁令，改為下令美國商務部重新評估與中國相關應用程式的保安風險。特朗普2020年簽署行政命令封殺TikTok與WeChat，不過TikTok提出上訴，法院叫停有關禁令。

路透社/法新社/美聯社