美國總統拜登昨日出發開展上任後首次外訪行程，他先前往英國出席七大工業國集團（G7）峯會，之後會到布魯塞爾與北約及歐盟領袖會面。路透引述七頁紙的草擬公報，顯示歐盟及美國將會在布魯塞爾的峯會上，終止雙方包括在飛機及鋼鋁的貿易爭議，並會促請研究COVID-19源頭。歐盟委員會副主席杜姆布羅夫斯基斯昨天表示，美方是時候就終結前總統特朗普時代的歐美貿易緊張狀況，重建信心。

拜登赴G7疫苗議題料受壓

拜登會先到康沃爾郡出席G7峯會，預期主要討論疫苗外交、貿易、氣候和協助發展中國家重建。屆時拜登料將就疫苗分享議題上受壓，另一焦點將落在G7財長早前宣佈將推行的全球最低企業稅率。

拜登昨日先探訪駐英美軍，今日與英國首相約翰遜會面，原本計劃藉機會在英國脫歐後重新開始兩國的「特別關係」。不過約翰遜據報在電話上向拜登表示「不喜歡」這用詞，認為使英國聽起來「弱勢」，並談及他眼中「面向全球的英國」，在脫歐後再次變得有活力。

G7峯會後，拜登與太太吉爾將會到溫莎堡探訪英女皇，之後會前往布魯塞爾與北約和歐盟領袖會面，將主要討論中俄議題，以及再提北約應為共同防衞繳付更多軍費，料屆時亦會與土耳其總統埃爾多安會面。

拜登下周三會到日內瓦與普京會面，料將私下向普京施壓要求俄方中止挑釁，包括制止網絡攻擊、釋放反對派領袖和停止試圖干預美國選舉。

路透社/法新社/美聯社