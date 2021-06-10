俄羅斯一個法庭周三接納檢察官要求，宣佈多個與反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）有關的組織為非法的「極端組織」，不准在俄羅斯運作，即時生效。

被列為非法的組織包括納瓦爾尼成立的「反貪污基金會」（Anti-Corruption Foundation，FBK）及其地區分會。判決意味那些組織的成員不能參加今年國會選舉。

檢察官的發言人指，那些組織不但散播煽動仇恨和敵視政府官員的訊息，亦從事極端主義行為。

普京日前簽署法令，嚴禁「極端主義」團體成員與資助者參與國會選舉的法律，外界炮轟是為了封殺納瓦爾尼及其盟友的參選路，進一步打壓反對勢力。

一向批評總統普京的納瓦爾尼，因違反假釋條件，2月被判監兩年八個月。他否認一切極端主義指控，指當局實際是要在9月選舉前，為普京的執政「統一俄羅斯黨」趕絕反對派。他說：「我們消化判決後，要思考出路，作出改變，繼續發展。我們要變通，但我們決不會放棄目標和想法，俄羅斯是唯一屬於我們的國家」。

西方譴責判決。英國外相藍韜文指判決不合常理，對那些挺身反貪腐及維護開放社會的人一次有卡夫卡風格的攻擊，是將真正反對派列為罪犯的一次蓄意企圖。美國國務院發言人指判決等於將俄羅斯僅餘的獨立政治運動刑事化。

路透社／法新社-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）