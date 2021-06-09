（北美通訊）因應6月為「同志驕傲月」（Pride Month），全球各地都會有人展示象徵LGBTQ族群（Lesbian女同性戀者、Gay男同性戀者、Bisexual雙性戀者、Transgender跨性別者、Queer不屬於傳統性別的酷兒）的彩虹旗（Pride flag），以表達對這社群的重視。但美國五角大樓自去年7月起，禁止在美軍基地內懸掛彩虹旗。有組織呼籲五角大樓應修訂相關規定，又提醒拜登曾在競選總統時，承諾在軍事設施內懸掛彩虹旗。

五角大樓新聞秘書柯比（John Kirby）上周五發聲明指，將會按照去年7月制定的政策，禁止展示非官方認可的旗幟，彩虹旗也不例外。「我們為他們感到驕傲。」他解釋，這並不代表他們不尊重美軍內的LGBTQ+族群，只是不想因為一次破例而引起更多展示其他旗幟的爭議。

聲明續指，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將會出席五角大樓的驕傲月慶祝活動，他亦鼓勵使用不同方式去認可LGBTQ+族群為保衛國家所做的服務和貢獻。

由前總統特朗普任命的前國防部長埃斯珀（Mark Esper）去年7月17日發出的備忘錄提及軍事設施內的旗幟展示限制，禁止懸掛美國南北戰爭時期主張維護奴隸制度的「南方邦聯旗」（Confederate Flag），而容許展示的包括美國州旗與領地旗、部隊旗、戰俘旗與行動失踪旗等。

支持現役及退役LGBTQ軍人的美國現代軍事協會（Modern Military Association of America）上周五在Twitter上呼籲五角大樓重新考慮展示旗幟的政策，並且授權在軍事設施內使用彩虹旗，而協會亦特別提到拜登在去年競選期間時曾予以承諾。

而拜登去年7月曾在Twitter表示，「禁止軍事設施內懸掛象徵多樣化和包容性的彩虹旗幟，無疑是一個錯誤。」拜登又指，如果他當選為總統，會讓五角大樓要授權展示彩虹旗。而白宮目前沒有回應。

拜登上任總統後的第一天就簽署一項行政命令，將防止性別歧視的聯邦法例擴大至LGBTQ族群。數天後，他又撤銷前朝政府禁止變性人公開服役的禁令。拜登又在上周發公告，表示1969年6月石牆酒吧（Stonewall Inn）起義促成現代LGBTQ平權運動，而且有明顯進展。他續指，在政府1,500名任命人員當中，有近 14%被認定為LGBTQ。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）