全球過去一年多深受疫情困擾，分析指北韓在國際制裁下，經濟甚至體制已陷水深火熱，疫情令問題雪上加霜，北韓變得比以前更封閉，官方更為強調要對政權忠誠。

圖剷除所有受外國勢力「荼毒」的青年

四月底一名男子因非法銷售儲存了南韓電影、電視劇和音樂影片的光碟和USB而被公開槍決。正當有北韓青年欣賞南韓電視節目、電影和音樂，北韓領袖金正恩希望剷除所有受外國勢力「荼毒」的「犯罪青年」，認為這些外國勢力是危害國家意識形態的「危險毒藥」。在發給愛國青年同盟的信中，金正恩頒令規定青年的言行、髮型及服飾，並指正進行「大型清洗」。

近月來，金正恩向官方團體，如社會主義愛國青年同盟及朝鮮職業總同盟，發出一連串長篇信件，感激這些團體緊握着「忠誠和愛國主義的棍棒」。官方傳媒亦有不少報道關於數百名青年「自願」為國勞動，重拾多年前政治宣傳的風格。美國智庫史汀生中心（The Stimson Center）研究員馬登（Michael Madden）稱：「青年排隊自願當礦工，即使外界視為有系統侵犯人權的舉動，這是平壤試圖向外界展示自身形象。」

金正恩四月時要求官員展開另一次「苦難行軍」，「那怕只有少許幫助，解救處於困苦的人民」。「苦難行軍」是北韓官方對90年代造成數十萬人死亡的饑荒的稱呼。安全及發展政策研究所（Institute for Security and Development Policy）研究員斯佩扎（Gianluca Spezza）指，金正恩希望以民族主義激勵人民「衝過難關，為國家存亡而戰」，在最艱苦的時刻，讓國家繼續「蓬勃發展」。

馬登指，平壤正為年青一代洗腦，在童年時經歷「苦難行軍」，「這是要調整他們在北韓的物質和文化生活的期望，並讓他們接近黨和政權，減少依賴市場和南韓電視節目。」

疫情後北韓越來越孤立

分析指平壤當局將經濟困境歸咎於疫情。峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）研究員高明鉉（譯音：Go Myong-hyun）指：「北韓官方可將疫情前早已存在的問題歸咎於COVID-19病毒。」前CIA分析員、現受僱於美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）的金素（譯音：Soo Kim）也指，北韓早在疫情之前就陷於水深火熱，疫情令早已存在的體制及經濟問題雪上加霜。

疫情爆發初期，北韓領先全球採取封城措施，並在去年一月封關，阻止病毒流入境內。北韓迄今仍堅稱無發現感染個案，但說法受各界質疑，但可以肯定的是已因封城承受嚴重經濟損失。金正恩罕有承認人民面對的苦況，並警告隨時要迎接「最壞情況」出現。

中國海關早前公佈的數據，透露了北韓財困的蛛絲馬跡——北韓四月進口總值2,900萬美元（約2.3億港元）的中國貨，雖然是三月的兩倍有多，但對比疫情前數字仍少得多。

聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）發言人指，北韓有約1,060萬人需要協助。聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）是目前為止北韓境內最大的國際援助機構，但亦警告指如再無糧食進口，將於年內停止當地運作。

法新社

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