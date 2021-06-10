俄羅斯科學家近日在西伯利亞東北部的永久凍土，發現一些蛭形輪蟲（Bdelloid rotifer）在被冰封2.4萬年後仍然存活，且有能力單性繁殖。科學家指研究顯示多細胞生物也能在長期冰封後重生，會繼續研究在其他動物以至人體的潛在應用。

西伯利亞普希諾（Pushchino）土壤冰凍學研究所的科學家早前在接近北極圈的地區，以鑽探技術採集約3.5米深的永久凍土樣本，發現當凍土解凍後，蛭形輪蟲有能力自行單性繁殖，顯示牠們還沒死去。科學家以放射性碳定年法推算後，估計該些蛭形輪蟲歷史介乎24,485年至23,960年前之間。

蛭形輪蟲一般在水中生存，體型極為細小，只可在顯微鏡下看見，其生存能力極強，可在極乾旱、寒冷，以及欠缺食物和氧氣的環境下存活。過往科學家一般認為蛭形輪蟲只可在寒冷環境下存活約10年，如今卻發現牠們在2萬多年後仍可「復活」。科學家其後研究蛭形輪蟲可長期生存的機制，發現牠們每當遇上極低溫度，便會啟動自保機制，保護細胞以至器官。

現階段仍難「冰封」哺乳類動物

人類過去在永久凍土發現可解凍「重生」的生物，一般屬單細胞生物或植物。領導研究的科學家馬拉溫（Stas Malavin）稱，研究顯示多細胞生物可在隱生狀態（Cryptobiosis）存活數萬年，新陳代謝可因應環境變化幾乎暫停。

馬拉溫指結構複雜的生物較難保存，現階段「冰封」哺乳類動物仍屬不可行，但由單細胞生物轉變成有大腦和器官的多細胞生物，仍屬研究重大進展。

科學家過去亦曾在永久凍土發現熊、狗等動物屍體，未來將研究蛭形輪蟲可在冰雪中長期存活的機制以及「冰封」年期等，期望最終應用至保存人類細胞、組織和器官。

美國哥倫比亞廣播公司/半島電視台

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