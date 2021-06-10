（北美通訊）自疫情爆發後，洛杉磯威尼斯海灘（Venice Beach）的露宿者問題日益嚴重，周二洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）周一向市政府官員炮轟無能處理露宿者問題，周二再派員去當地評估問題，目標在7月4日美國獨立日前清場。

威尼斯海灘其實是洛杉磯市警局（LAPD）的管轄範圍，而不是洛杉磯縣警局（LA Sheriff）管轄範圍。然後縣警局局長維拉紐瓦表示，當地政客在露宿者方面處理失敗，因此他才採取行動，周二派了超過二十名警員，聯同社工及義工，到威尼斯海灘的步行街，與住在帳蓬內的露宿者對話。

「我們看到的是人類的苦難」，帶頭的警長Geff Deedrick表示，這不是一刀切的問題，需要與每一個人對話並了解他們的需要，團隊將會開始與露宿者逐步接觸及評估，了解他們在重回正常生活的那一個階段，並予以協助。

維拉紐瓦接受訪問時亦指，他並不是試圖與洛市警局搶地盤，而是試圖提供協助。「我不是怪責洛市警局，我認為他們絕對能勝任此工作，他們不僅有辦事能力，而且有很好的領導才能。但他們被政客拖累，令他們陷入非常、非常糟糕的情況。」

洛市警局也在周二發聲明，指已經與夥伴機構和民選官員合作，以改善我們社區的安全，並努力增加外展援助。洛杉警局局長摩爾（Michel Moore）呼籲，市議會結束暫停驅逐令，該暫停令使他的警員無法對在城市內搭營居住的露宿者進行執法工作。

洛杉磯市市長賈西堤（Eric Garcetti）發言人科米薩爾 （Alex Comisar） 表示，在威尼斯海灘步行街搭營露宿對民眾來說絕對是不安全且不健康的，但他也提到法院已經清楚傳達了對在公共場所搭營露宿議題的看法，而市長此時更關注於如何能真正解決露宿者問題而非作秀。

代表威尼斯海灘的洛市議員博寧（Mike Bonin）認為，縣警局局長維拉紐瓦是借助這個議題來使自己獲得民眾關注，又指局長沒有致電給他表示提供服務或住房，看來他只是想為自己作公關秀。

周二洛杉磯縣委員會議上動議，希望公共衞生機構能研究一個新方案，先安置洛杉磯貧民窟內，約600名婦女及55個家庭。動議亦提及，很多女性露宿者本身已經經歷過一定創傷，缺乏穩定的住房會增加女性遭受暴力的風險，加劇她們的創傷。

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