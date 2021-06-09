（北美通訊）太平洋野生三文魚因氣候變化、棲息地減少和過度捕獲等因素而數量大減，出現瀕臨絕種的危機。有見及此，加拿大政府宣佈動用6.47億加元推行野生三文魚保育計劃，投入款項創歷來新高。

加拿大政府周二宣佈，落實4月預算案建議，撥款6.47億加元推行野生三文魚保育計劃；並指出，三文魚對西北原住民部落而言，是一種精神和文化的象徵，相信會令整項計劃更具文化和生態意義。由於野生三文魚一般生長周期為4至5年，因此政府亦計劃在未來5年進行監測和調整。

漁業部部長喬丹（Bernadette Jordan）表示，太平洋野生三文魚瀕臨絕種，政府需要採取大膽的拯救行動來改變這個情況。而太平洋三文魚對策協會（Pacific Salmon Strategy Initiative）則表示會側重以科學方式去恢復棲息地、穩定三文魚群的增長；同時協助漁業現代化，以及加強原住民和漁業業界之間的協調。

野生三文魚目前面臨的危機，主因是氣候變化令海洋暖化，導致不正常暴雨、乾旱現象出現，影響三文魚群成長。而卑斯省菲沙河（Fraser River）的帝王三文魚（Chinook salmon）就是其中一種受氣候變化影響以致數量急劇下減的野生物種。

加拿大漁業和海洋部（Canada’s Department of Fisheries and Oceans）表示，加拿大有法律義務優先讓原住民捕獲三文魚，惟近年魚獲減少，難以滿足原住民漁業需求。

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