美國多個州分近日公佈，預計有大批強生疫苗未及接種已經過期，涉及的數量達有數以百萬劑之數。強生總裁戈爾斯基（Alex Gorsky）周三回應稱，正與聯邦政府研究可否延長疫苗有效限期，亦會探討向更多地方分發疫苗，以便在疫苗到期前使用，據報部分州分正研究轉送疫苗至海外。

戈爾斯基表示正在聯邦及地方層面致力善用疫苗，稱強生已生產大量疫苗滿足需求，如今需在分配疫苗上做得更好，提高彈性和靈活程度。美國國家過敏與傳染病研究所所長福西表示，食品及藥物管理局（FDA）正研究延長強生疫苗的有效限期，期望可善用疫苗。

強生注射比率較輝瑞或Moderna低

現階段未肯定有多少強生疫苗即將過期，但據知至今強生向美國各州付運近1,100萬劑疫苗，相當於美國政府訂單數量約一半。知情人士透露，美國大多數州分均有強生疫苗快將過期，但只有約1%至2%退回供應商。

美國疾控中心數字顯示，全國州分至今平均注射53%它們接收到的強生疫苗，比例較輝瑞或Moderna的8成以上低得多，其中西維珍尼亞州和密西西比州更只施打不足1/3強生疫苗。俄亥俄州州長德萬（Mike DeWine）日前表示，該州將有20萬劑強生疫苗月底到期；俄克拉何馬州13.5萬劑未注射的疫苗中，8萬劑將在月底到期；阿肯色州則有6萬劑疫苗將於月底到期，已暫停訂購強生疫苗。

或放在更凍冷藏庫 增保存期限

強生周二發聲明指，正進行疫苗穩定度測試，以增加強生疫苗儲存時間，並稱強生疫苗正常可在一般雪櫃冷藏3個月，假如放到更低溫的冷藏庫，儲存時間可進一步加長。白宮顧問斯拉維特（Andy Slavitt）稱正致力讓所有人可接種疫苗，正與FDA合作應對疫苗過期危機，但承認「要求不浪費一劑疫苗的構想不設實際」。

強生疫苗只需注射一針即有免疫效果，加上成本較低，但跟同樣採取腺病毒技術的阿斯利康疫苗一樣具血栓風險，FDA在4月已展開強生血栓風險的調查。

美國有線新聞網絡/Business Insider網站

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）