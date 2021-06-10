（北美通訊）美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）周二外訪墨西哥，並在墨西哥城（Mexico City）舉行記者會。當時，有「記者」發問前奉承賀錦麗，惹來大批網民嘲諷。其後揭發該名「記者」原來是一名受邀嘉賓，因為名字相同而被誤會，事件亦引起大眾對記者會保安的疑慮。

記者會上賀錦麗新聞秘書桑德斯（Symone Sanders）點名美國西班牙語電視網絡Univision的記者Maria Fernanda提問。在場的雷耶斯（Maria Fernanda Reyes）便站起來說，「多謝，副總統，對我來說這是一種榮幸，因為當我成為公民後的首次投票，就是投票給你。」她又問賀錦麗未來會有何針對美墨邊境有色族裔婦女的措施。由於其發言過於「擦鞋」，事後惹來大批網民嘲諷，更引來右翼團體不滿，認為雷耶斯的發言是媒體偏袒拜登政府的證明。

事件持續發酵，迫使Univision澄清，雷耶斯並非網絡的記者。他們的確有一名同名不同姓的記者，名露柏絲（Maria Fernanda Lopez），但她駐守邁阿密，記者會當天人在佛羅里達。而代表Univision出席當天記者會的應為澤梅尼奧（Jesica Zermeño）。露柏絲事後亦在Twitter澄清，表示自己長駐邁阿密，從未踏足過墨西哥。

實際上，雷耶斯的真正身份為加州慈善家兼企業家，她接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，周二在墨西哥城和當地農民工作時，獲其他企業家邀請出席記者會。她續稱，在場每個人都被問到是否有興趣向賀錦麗提問，而當她被示意發問時，亦因為太過震驚而沒有當場糾正自己的身份。雷耶斯又對事件成為英語和西班牙語媒體的頭條新聞感意外；雷耶斯指外界因自身立場而扭曲她的發問，但她並不在乎其他人看法。

事件亦引起外界關注雷耶斯為何能輕易接近美國副總統，背後是否存在保安隱憂。由於牽涉政要的記者會保安非常嚴謹，一般需要多層認證才能進入會場。桑德斯周二回覆說會就此進行調查，但當確認雷耶斯身份為受邀嘉賓後，賀錦麗團隊未有再發表評論。

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