緬甸軍方一架飛機周四在曼德勒附近墜毀，路透社指有12人死亡，機師及一名乘客生還。軍方稱墜機與惡劣天氣有關。

當地電視台報道，涉事軍機由首都內比都出發，原定飛往曼德勒附近的彬烏倫（Pyin Oo Lwin），但在目的地機場附近一間鋼鐵廠外約400米處失去聯絡，之後墜毀。據報飛機乘客包括6名軍人及一批僧侶，他們本來計劃出席佛教活動。

軍方發言人指，軍機起飛後不久便失去聯絡，估計是因惡劣天氣墜毀。法新社引述警方指最少2名死者是高僧，一名女傷者危殆。

昂山素姬被加控貪污 倘罪成最高囚15年

另外，當局再向被軟禁的國務資政昂山素姬以及多名全國民主聯盟前官員，加控多項貪污控罪，指昂山素姬利用職權收受11公斤黃金及60萬美元（約465萬港元）現金，並讓她擔任主席的「杜慶芝基金會」可租用兩幅政府土地。控罪指昂山素姬涉嫌觸犯《反貪污條例》第55條，一旦罪成最高可判囚15年。

昂山素姬的代表律師欽貌梳（Khin Maung Zaw）批評貪污控罪無稽，目的只是抹黑昂山素姬形象並要她退出政治舞台，估計她將被判監一段長時間。欽貌梳又稱即使緬甸日後再舉行大選，全國民主聯盟亦可能不獲准參選。

昂山素姬此前被控非法管有對講機、煽動叛亂，以及在去年大選期間違反防疫規例等控罪，她的支持者批評屬政治檢控。該些控罪預計將在下周正式審訊，8月中有結果。

路透社/法新社

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