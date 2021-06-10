（北美通訊）憑力撐前總統特朗普上位、上月獲選為眾議院共和黨團主席，晉身國會共和黨第三號人物的斯特凡尼克（Elise Stefanik），繼續得到特朗普的特別照顧；特意安排在他新澤西州的高爾夫球俱樂部為她舉行籌款活動。據報，出席者包括20名頂級金主。

籌款晚會於周三晚上舉行。斯特凡尼克出發前在Twitter表示，正前往貝德明斯特（Bedminster）和「朋友特朗普總統」，出席有史以來最大型的斯特凡尼克團隊籌款活動。

據《紐約郵報》報道，特朗普會先於4時半和斯特凡尼克單獨會面，之後二人會和20個頂級金主，進行為時一個半小時的圓桌會議。然後於大約於6時30分參加更大型晚宴，約有50個金主出席，特朗普亦於晚宴上致辭。據報，懷俄明州大型渡假村Jackson Hole Mountain Resort的老闆凱默勒（Karen and Jay Kemmerer）夫婦都會出席。而斯特凡尼克的團隊透露，截至目前為止，斯特凡尼克的競選基金Elise Victory Fund已籌得超過 25萬美元。

斯特凡尼克是特朗普的忠誠支持者，在國會的彈劾聽證會上，她曾全力捍衛特朗普。在眾議院前共和黨黨團主席、前副總統切尼的女兒麗茲切尼（Liz Cheney）因為反特朗普而被黨友逐出管理層時，特朗普曾公開力薦斯特凡尼克競逐黨團主席一位，稱讚她是「天賦的溝通者」。

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