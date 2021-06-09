英國掃雷組織光環信託基金會（Halo Trust）表示，組織在阿富汗的工人營地周二被一群蒙面槍手襲擊，導致至少10名掃雷工人死亡、16人受傷。英國已故威爾斯王妃戴安娜與哈里王子，均曾身體力行支持光環信託基金會的掃雷行動。

事發在當地時間周二晚上，數十名掃雷人員結束了一天的工作之後，在光環信託位於首都喀布爾以北260公里巴格蘭省的園區內休息，一群蒙面槍手闖入工人營地開槍，導致至少10名掃雷工人死亡、16人受傷。基金會指當時營地有110人。

巴格蘭近幾個月內成了激烈戰場，當地多處幾乎天天爆發塔利班和政府軍之間的衝突。一名受傷的倖存者表示，約5至6名持槍男子翻牆進來，要求所有人集合，接着問在場有沒有任何哈扎拉族（Hazara）。阿富汗什葉派哈扎拉族的社區經常遭激進組織伊斯蘭國（Islamic State）的戰士攻擊。

這名倖存者說：「當時沒有任何人回應。」槍手於是要求園區負責人表明身分，接着開槍將他殺害，「然後當中一人大喊：『把他們都殺了』。然後他們就開槍，我們四處逃跑。有些人被殺害，有些跟我一樣受傷。」

阿富汗內政部發言人阿瑞安（Tareq Arian）指塔利班是罪魁禍首，「塔利班進入一個掃雷機構的營地……並開始向所有人開槍」。不過，塔利班迅速否認涉事，發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）發文道：「我們譴責攻擊毫無防備的人，並視之為暴力。我們與非政府機構維持正常關係，我們的聖戰者永遠不會採取這樣殘酷的攻擊。」

光環信託基金會行政總裁考恩（James Cowan）形容槍手「冷血地」射殺工人，但指當地塔利班成員有份提供協助，「我認為重要是知道塔利班否認責任，明顯當地塔利班組織來支援我們，嚇退施襲者。我們不知道施襲者是誰——我們可以推測，但我不會——但我認為我們有能力，在這場可怕的衝突中，光環信託基金會在戰線的雙方運作」。

美國撤軍恐加劇區內暴力

美國5月1日開始從阿富汗撤軍，預計9月11日911攻擊20周年前撤走全數美軍，此舉隨即令該區爆發更多暴力事件，在北部巴格蘭省（Baghlan）數個地區，塔利班與政府軍之間爆發激烈衝突。

總部設在英國的光環信託基金會成立於1988年，在包括阿富汗等近20個國家聘請9,000人負責掃雷工作，自塔利班2001年下台後，該組織在這20年來一直消除當地埋下的地雷。

已故戴安娜王妃1997年隻身訪問非洲時，獲光環信託基金會安排去到安哥拉萬博省（Huambo）掃雷，成功喚起全球注視地雷問題。哈里王子繼承戴妃遺志，2019年亦到訪安哥拉東南部一個地雷區，他更即場遙距引爆一枚地雷。

英國廣播公司／英國天空新聞／德新社／中央社

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