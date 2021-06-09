中美洲國家尼加拉瓜將於年底舉行總統選舉，當局前天再拘捕多兩名潛在總統候選人，至今被捕人數增至四人。外界批評今次是總統奧迪加進一步打壓擬參選的反對派，以尋求繼續連任。

反對派的馬拉迪亞加（Felix Maradiaga）的控罪被指涉作出損害國家主權行為、恐怖主義、收取外國勢力資金、支持外國制裁政府和呼籲軍事介入。另一反對派加西亞（Juan Sebastian Chamorro Garcia）是早前被捕的候選人查莫羅（Cristiana Chamorro）的親戚，被捕原因是涉「煽動外國干預內政」和其「組織收受外國勢力資金作出恐怖主義行為」。

奧迪加謀永續 美炮轟

馬拉迪亞加在被捕前表示「沒有甚麼不可告人之事」，又指他想呼籲外界制裁那些「曾犯下反人類罪行的人」而非整個國家。上周已被捕的查莫羅就因「洗黑錢罪」被軟禁家中；被控「作出挑釁和串謀損害國家完整」的克魯茲（Arturo Cruz）就正被還柙候審。

尼加拉瓜去年12月通過一項新法例，禁止「任何人請求外國制裁或為此慶祝」，外界批評法例是為了阻止反對派人參選今年底的大選。美國國務院有專責拉丁美洲事務的外交官形容是「任意拘捕」，證明奧迪加毫無疑問是獨裁者。奧迪加曾殘暴鎮壓示威，歐盟和美國已對他和政府實施制裁。

法新社