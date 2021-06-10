日本東京奧運因全球疫情而要改期舉行，多個贊助商品牌亦受影響被打亂市場部署。有贊助商聘請市場顧問公司，評估是否應繼續以奧運為主題的市場營銷計劃，抑或與今年的奧運「保持距離」，以避免進一步損害品牌聲譽。

《金融時報》引述47個大型贊助商的員工消息報道，由於國內反對在疫情下舉辦奧運的聲音甚多、有民調更指逾半日本人認為不應如常舉行奧運，促使贊助商要請顧問公司分析宣傳奧運的利弊。有份協助的包括英國的數據分析與品牌諮詢公司Kantar、以及兩間以日本為基地的行銷研究公司Macromill與Intage。

有272間企業會員的有日本廣告業協會（JAA）消息人士亦稱，不少贊助商都發現繼續以奧運為主題的市場營銷計劃，無法達到它們預期的好處，「公司本來希望通過贊助一項全球重大體育賽事來提高品牌的價值，但要積極宣傳它們有份贊助東京奧運，卻變得越來越困難」。

有消息人士更指，由於太難去平衡是否繼續支持舉行奧運，有贊助商要訂出兩套方案，以便在最後一刻因應輿論及市場環境去改動。消息人士稱：「它們正觀察反對奧運的聲音有否減少，否則（宣傳）奧運會損害品牌。與此同時，當你預料贊助商會增加宣傳時，其實大多數活動已在停止階段。」

報道指部份贊助商如Asics即使有播出與奧運有關廣告，也只是在廣告尾段的角落加上奧運標誌，未有大肆宣揚是贊助商之一。另有贊助商表示，會留待本月下旬再決定是否繼續奧運的相關營銷計劃。包括豐田汽車、朝日啤酒等逾60個日本企業有份贊助東京奧運，涉資逾30億美元（234億港元）。

路透社/《金融時報》

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