Facebook讓員工選擇是否WFH

Facebook周三（9日）指，由6月15日起，員工可選擇長期遙距工作，同時會協助有興趣的員工到其他國家工作。

Facebook認為工作方法比工作地點更重要，希望員工可發揮最高工作效率，確保無論他們身在何處工作，工作過程與過往都一樣。Facebook等科企在疫情爆發初期就開始實行遙距工作，創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）曾表示，他預期遙距工作是長期安排，計劃招聘住在任何地區的人士。

疫苗陸續推出後疫情有所好轉， Facebook指有條件重開辦公室，但免費食物、穿梭巴士等福利就暫停。歐洲及亞洲的辦公室則仍然開放。即使員工重回辦公室亦有彈性工作安排，但有一半工作時間都要在辦公室。Facebook預計，到九月初美國各地的辦公室將有一半人上班。Facebook也鼓勵跨境遙距工作，如由美國轉至加拿大，或由歐洲各地轉至英國。

法新社

半島電視台遭網絡攻擊

半島電視台周三（9日）晚發聲明指，由上周六至周二遭受持續網絡攻擊。黑客企圖進入、擾亂及控制部份新聞平台，但電視台的服務供應商成功抵擋所有攻擊。

周日的黑客攻擊最為激烈，電視台正要播出一齣以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）透過中間人談判的紀錄片，當中播出了一把疑為在加沙（Gaza）被囚禁的以色列人聲音。

半島電視台由卡塔爾政府資助，2017年沙特阿拉伯、阿聯酋、巴林和埃及指控卡塔爾支持恐怖主義，四國封殺半島電視台。卡塔爾否認指控。半島電視台被封殺前亦曾遭大規模網絡攻擊。今年一月，沙特阿拉伯及其盟友才宣佈停止封殺。

路透社

大阪列車撞梅田站月台膠邊 停駛逾5小時

日本大阪地鐵公司表示，御堂筋線梅田站周四（10日）早上約6時，一列離站前往千里中央站的列車，撞到設於月台邊緣的橡膠製品，令難波站到新大阪站一段列車停駛逾5小時，大批乘客在站內等候列車服務重開。

車長感覺到撞撃造成的搖晃後緊急剎車，當時車上約130名乘客均無受傷；維修人員到現場移除橡膠製品。難波站到新大阪站間一段停駛逾5小時，大批乘客在站內等候，現場相當擠逼。維修工作在早上11點後完成，列車恢復行駛。

導致碰撞的橡膠製品長約270厘米、寬約3厘米，原本用作縮減列車停站時跟月台間過闊的空隙。相同的橡膠製品也設於另外38個車站月台，過往未曾傳出有任何問題。今次發生意外的地點，周四凌晨才安裝該橡膠製品。大阪地鐵將調查碰撞原因。

御堂筋線由南至北貫穿大阪市區，是大阪客量最多的路線之一。

中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）