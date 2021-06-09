美媒引述稅務文件揭露全美首25名超級富豪中，大部份人的實際稅率都比一般打工仔低，甚至有人不用繳交所得稅，包括Tesla創辦人馬斯克。報道引起民眾譁然，有民主黨人重提開徵「富豪稅」。當局正調查稅務文件外洩一事，揚言或作出刑事起訴。

美國非牟利的獨立調查媒體ProPublica聲稱取得一份機密文件，涵蓋美國數千名富豪逾15年的稅務紀錄。文件顯示在2014年至2018年間，於福布斯名列前25名的超級富豪身家共暴漲4,010億美元（約3.1萬億港元），惟只需繳交136億美元（約1,060億港元）的稅款，僅佔資產增長的3.4%。

身家增3萬億 僅交千億稅

雖然聯邦稅制採用累進稅率，即富者繳交的稅率會更高，但報道發現年薪介乎200萬至500萬美元（約1,560萬至3,900萬港元）的人士才最高，平均繳稅27.5%。而年收入超過500萬美元的人，平均稅率反而下降。年收入逾6,900萬美元（約5.4億港元）的1,400人，平均稅率僅23%。

報道更指有多名富豪完全不用繳交所得稅。亞馬遜創辦人貝索斯2007年及2011年沒有交稅，馬斯克2018年的應繳稅款為零，金融大鱷索羅斯更連續三年不用交稅。索羅斯透過發言人回應指，因他於2016年至2018年間投資失利，故不用交稅。

事實上，所得稅是以放售股票或房地產的收益、股息及其他收入來計算，不會就未兌現的收益或個人資產的賬面增長來徵稅。而且富豪可透過慈善捐獻，減少薪酬收入（最高稅率為37%），並改為以投資所得收益（一般稅率為20%）為主，大大降低稅款。

報道在社會引起迴響，民主黨參議員沃倫重提開徵「富豪稅」，擴大徵稅範圍至持有的股票或房地產價值。她於Twitter轉載ProPublica的報道，並撰文指：「我們的稅制正被億萬富豪所操縱，他們不像一般打工家庭，透過收入創造財富。美國現在是時候開徵#富豪稅，讓極富有者支付公平的比例。」

民主黨促重徵「富豪稅」

由於被披露的稅局文件屬機密檔案，財政部表示已要求聯邦調查局（FBI）、聯邦檢察官及兩個財政部內部監督機構調查事件。美國國稅局（IRS）局長雷蒂希亦指，正作內部及外部調查，若發現有任何違反行為，將作出刑事起訴。白宮發言人普薩基指，不會就一些未經批准公開的機密政府資料作回應，強調公開這些數據屬違法。

不過，普薩基表示，華府明白需在確保高收入的企業或個人繳交公平稅款上，採取更多行動。美國總統拜登的新稅務政策，擬將薪酬稅的最高稅率由37%調高至39.6%，高收入者的資產增值稅亦增近倍至39.6%，此計劃需要獲得國會通過才能落實。

路透社/法新社/美聯社