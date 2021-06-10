上海復旦大學在匈牙利首都布達佩斯建設分校的計劃面對當地民眾猛力反對，數以千計民眾上周六（5日）上街遊行。匈牙利幕僚長周日開腔後，右翼總理奧班（Viktor Orban）至周四終回應事件，表示會就建校計劃實行公投，稱會尊重人民的決定。

匈牙利2022年初舉行大選，分析指奧班暫時擱置建校計劃，旨在緩和政治緊張局勢，並消除反對派反對建校的運動壓力。

奧班除了表示會提出建校公投外，周四同時提出調高最低工資，以及重申計劃在2022年向家庭提供大量退稅，以準備被視為是10年內最激烈的選戰。他指政府將就疫後重啟經濟展開全國諮詢，向國民派問卷，「我希望確認……我們將承擔這項任務，將最低工資提高到每月20萬福林（5452港元）」。

奧班自2010年上台以來，已成功三度連任，但今次反對派首度聯手，與他所屬的公民聯盟（Fidesz）打對台，上月智庫Republikon進行的民調顯示，公民聯盟和反對派支持率不相伯仲，其中公民聯盟獲32%選民支持，而由6個反對黨組成的聯盟，則獲33%支持。

反建校示威群情洶湧，奧班的幕僚長古利亞斯（Gergely Gulyas）周日晚接受親政府新聞網《Mandiner》訪問時強調，計劃暫時根本未納入規劃階段，又表明：「一旦計劃的條件齊備，我們支持布達佩斯舉行公投，以決定當地人是否想在當地建復旦大學。」

匈牙利政府今年4月與上海復旦大學簽署協議，在首都布達佩斯一幅原計劃興建匈牙利學生宿舍村的用地，興建復旦大學海外分校，造價估計達18億美元（139.8億港元），比匈牙利政府2019年的高教總支出13億美元（100.9億港元）還多，其中15億美元（116.5億港元）來自一間中國銀行的貸款。校園計劃2024年落成，總面積50萬平方米，是首間設於歐盟境內的中國大學分校。

路透社／《蘋果》資料室

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）