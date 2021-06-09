香港反修訂《逃犯條例》的「612示威」兩周年在即，英國國會提前於周三辯論香港人權狀況。關注組織「香港監察」（Hong Kong Watch）在辯論前，提議再採取措施制裁相關官員和協助港人。

發起辯論的保守黨議員蘭德爾（Tom Randall）表示，香港在聯合國承認的條約下移交中國，認為是時候評估這條約是否獲遵守，並詢問既然現找出違反人權的香港官員，現是否應考慮制裁他們。

保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）提出四項建議，包括對相關的中港官員實施馬格尼茨基制裁、向1997年後出生的香港人提供申請BNO簽證的資格、確保香港問題在G7峯會的議程上和審查英國投資違反人權企業之規例。

另一位議員、北愛民主統一黨（DUP）佩斯利（Ian Paisley）發言時提及港版國安法，指在場正參與辯論的議員，都有可能違反國安法，一旦踏入中國將被扣。他呼籲民眾要尊重香港與中國不同，並要求釋放參與和平示威而被扣留的示威者。

羅信岱（Andrew Rosindell）也支持將BNO簽證的資格擴展至1997年後出生的港人，希望政府爭取聯合國設香港特使。

英國政府自香港反修訂示威後已積極以行動聲援港人，包括暫停英國與香港之間的引渡協議，將六四事件後對中國的武器禁運措施擴展至香港，以及今年初起放寬讓持英國國民（海外）護照（BNO）的港人申請簽證，鋪路取得永久居英權。

官方數據指，英國內政部在BNO簽證計劃開始十周已收到逾3.5萬人份申請，平均每周3,000人，反應比預期踴躍。

香港監察／綜合報道

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