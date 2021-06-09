中國新疆屢傳維吾爾人受迫害事件，大批維族人出逃投奔自由，但近年越來越多中東國家選擇把這些逃到當地的維吾爾人遣返。而這些維吾爾人失蹤後生死未卜，有家屬坦言已身心俱疲，批評無論中方還是相關中東國家，都拒絕披露失蹤親屬的去向。

維族女子阿瑪尼薩（Amannisa Abdullah）和丈夫塔利普（Ahmad Talip）數年前從新疆逃到阿聯酋杜拜，但塔利普在2018年2月底收到訊息要向警署自首，結果糾纏多天後，最終當局說要將他遣返中國。阿瑪尼薩憶述，丈夫在兩人最後一次見面，對方只叮囑當時仍懷着幼女的她，帶同長子逃到土耳其，並指「這裏不安全」。

美國有線新聞網絡（CNN）事後翻查杜拜檢察部門文件，發現中國政府曾在2018年2月向杜拜提出引渡要求，文件顯示，杜拜檢察部門明明認為需要引渡的證據不足，更指示警方解除對塔利普的限制，「除非他因其他案件被捕」，但數天後當局通知阿瑪尼薩其丈夫已被引渡，並一直無提供原因或針對其的指控。

阿瑪尼薩形容，即使塔利普犯了罪，政府亦應告知她丈夫所犯何事，但中國和阿聯酋都對塔利普的情況三緘其口，「我連丈夫是生是死也不知道」。阿瑪尼薩目前跟兒子和3歲大的小女兒居於土耳其伊斯坦堡。

妻：丈夫像消失於空氣

早年到埃及讀書的維吾爾人羅齊（Muhtar Rozi）在2017年7月16日，向妻子瑪麗亞姆（Maryam Muhammad）發短訊，表示自己被捕，當時他的兩名兒子分別只有18個月和5個月大。

瑪麗亞姆強調她和丈夫符合埃及居留條件：「我們有護照、有埃及居住證，中國駐埃及大使館也准許我們在埃及讀書，我們過去沒擔心過。」不料中國在2017年突然要求所有在埃及讀書的維吾爾人回國，七月更在餐廳及超巿拘捕至少62名維吾爾人，當中大部分是同一所大學的學生，消息傳出後羅齊夫婦已打算逃亡，由於當時已擔心羅齊有被捕風險，瑪麗亞姆先攜兩子乘飛機到土耳其，羅齊則乘船到約旦，但在港口被捕，只能在最後一刻通知妻子。

羅齊被捕後音訊全無，瑪麗亞姆面對兒子偶爾的疑問，只好推說爸爸身在外地，她多次向埃及警方查詢丈夫下落亦不得要領，形容「就像我的丈夫消失於空氣中一樣」。她憶起丈夫時仍不禁落淚：「他對我說『你是我最珍貴的寶貝，我很愛你』……我想嘗試堅強，我知道要為了兒子們堅強，但我很累。」

人權組織：多數遣返個案涉埃及

人權組織估計，埃及、沙地阿拉伯和阿聯酋在2017至2019年間，合計遣返最少28名維吾爾人到中國，當中75%個案來自埃及，大部分受害者是學生。CNN就遣返維吾爾人個案聯絡埃及、阿聯酋及沙地阿拉伯政府，皆沒有回應。

CNN分析指，中東國家覬覦中國資金，使中國在區內影響力上升，2019年阿聯酋、伊朗、埃及、沙地阿拉伯等多個波斯灣國家更公開支持中國的新疆政策。隨着近年中國與土耳其關係不斷加深，兩國的引渡協議只差土耳其國會通過便可生效，令人憂慮土耳其日後亦會把維族人遣返。

美國有線新聞網絡

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