意大利稅務警察周三（9日）在佛羅倫斯拘捕一對中國夫婦，指他們涉嫌剝削外地勞工及逃稅，同時禁止他們的另外兩名家人離境。警方聲明無提及任何公司名稱，但據路透社獲得警方拘捕令指，中國夫婦經營的皮革公司，為服裝品牌Burberry供應商生產手袋。

被四人剝削的外勞來自中國、巴基斯坦及孟加拉，並以時薪約3歐元（折合約港幣28元）每日工作14小時。行動中，警方檢獲523,000歐元（折合約港幣493萬元）。佛羅倫斯總檢察官克雷亞佐（Giuseppe Creazzo）在記者會上稱，這次拘捕行動是最新一輪打擊剝削勞工及非法工僱傭合約的行動，但聲明無提及任何公司名稱，他指：「我們沒有證據證明時裝公司直接涉案，所以不要問我要名字。」

不過，據路透社獲得警方拘捕令指，受僱外勞為英國服裝品牌Burberry的供應商生產手袋。拘捕令指，四名中國人營運的皮具公司Samipell Srl位於佛羅倫斯郊區，是Burberry外判商Tivoli Group Spa的二判，他們至少剝削49名外勞，為Tivoli製造Burberry手袋。Tivoli目前並非調查對象。

截聽通話內容顯示 疑犯稱會讓外勞工作至深夜

拘捕令包括警方截聽電話通話內容的文字紀錄，其中一名中國疑犯向Tivoli僱員指，有需要的話會讓外勞工作至深夜，為「Title」小手袋染色。「Title」是Burberry的手袋，售價1,500歐元（14,200港元）。

拘捕令亦指，該對中國夫婦由2013年起不斷成立不同皮具公司逃稅，並逃避當局監察，又將勞工及機器從一間公司轉至另一公司，但工廠地址沒有改變；涉案的Samipell於2014年成立，2021年3月被佛羅倫斯法院頒令破產。

意大利佔全球時裝及奢侈品生產工業約40%，而佛羅倫斯一帶有數百間紡織及皮具工場。當地警方上月曾在普拉圖（Prato），將兩名涉嫌剝削中國及非洲勞工的中國籍人士軟禁家中，他們為另一服裝品牌Chloe製造名貴手袋。

路透社

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