（北美通訊）隨著加州的疫種接種率提高，已接種一劑疫苗比例達超過55％，完成接種人口比例達到45.9%，新增感染人數亦節節下跌﹐過去7日平均新增感染人數少於1000人。加州州長紐森（Gavin Newsom）決定於6月15日正式全面重開﹐然而即使重開亦不代表完全回到疫情前，以下是全面重開的指引。

完全接種疫苗的人，去超市購物、在酒吧喝酒和去健身房時，已經無需再戴上口罩；而未完全接種﹑或未接種人士應該繼續戴口罩，另外州政府亦有一些指引，在部分場合無論有否接種疫苗，仍然需要戴上口罩。

例如在任何形式的公共交通，包括機場和飛機內，運輸安全管理局（TSA）將強制口罩令延長至今年9月13日，；另外前往醫院﹑長期照護機構、監獄等場所即使已完全接種疫苗仍然一律必須要配戴口罩，而中學以下校園則是室內須戴上口罩，已施打疫苗者在戶外則可以不用再配戴口罩。

上周四，加州職業安全與健康標準委員會亦批准了一項具爭議的規則，要求僱員在工作場所佩戴口罩，除非房間內每個員工都已經完全接種疫苗才能解禁。

除了上班﹑搭飛機和去醫院外，在加州最夢幻的迪士尼樂園仍然要求遊客戴上口罩，唯一改變是6月15日後，將會取消人數限制，亦會開放予其他州份的遊客。至於其他大型活動，例如NBA球賽﹑博覽會或音樂會等，所有歡眾需要核實已完全接種疫苗，或在進入場地前提供陰性測試結果，否則主辦方有機會拒絕入場；至於在室外的大型活動，如果沒有接種疫苗或測試，歡眾需戴上口罩才能參加。

此外，不少大型超市及連鎖店雖然沒有強制顧客戴口罩，但仍然「強烈建議」未接種疫苗的人戴上口罩。

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