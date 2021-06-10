七大工業團組織（G7）峯會將在本周五至下周一於英國舉行，是相隔兩年後各國領袖再次親身出席峯會。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）周四出發赴英前表示，歐盟已準備好應對中國及俄羅斯具侵略性的行徑，並表明將捍衞新疆、香港及其他地方的人權和法治。

米歇爾赴英前召開視像記者會，他表示中國既是歐盟的戰略競爭對手，也是夥伴，如歐盟的安全受威脅，歐盟將作防衞。米歇爾亦談到英國脫歐，稱歐盟會以一切手段捍衞利益。歐盟委員會主席馮德萊恩則稱，她與米歇爾跟約翰遜會面時，將討論北愛爾蘭問題，重申脫歐協議由英國和歐盟雙方簽署，歐盟亦已展示彈性，但協議仍然需要徹底履行。

北愛問題再困擾英國 拜登警告或影響特殊關係

英國脫離歐盟後至今仍未切實按脫歐協議，在北愛爾蘭與英國其他地區之間設立貨品檢查關卡，引起歐盟不滿。美國總統拜登訪英出席G7峯會前，亦特別提到這問題，警告英方不要違反脫歐協議，指北愛爾蘭問題關乎美英特殊關係，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）更在空軍一號上，表明英國不應讓脫歐爭議動搖到關乎北愛和平的《受難日協議》。沙利文強調拜登並非恐嚇英國，但美國不會歡迎《受難日協定》受破壞。

拜登周四會見英國首相約翰遜，預計雙方會再討論美英貿易協定，並探討盡快恢復兩國之間的旅遊，二人亦會簽署新版本的《大西洋憲章》，重申美英特殊關係。約翰遜會前撰文形容英美領袖會談是世界所需，「是時候要掃走悲觀了」，透露新的大西洋憲章將涵蓋科學、科技與貿易合作，亦會強調對北約的共同承諾。

歐洲對美仍存戒心 貿易專員：美應實質行動

這是拜登1月上任以來首次外訪行程，他抵英後表明「美國回來了」，促請國際社會合作重建經濟和外交關係，形容民主社會應聯成一線，應對最艱鉅的挑戰。沙利文也在空軍一號上，率先公佈美國將出資購買5億劑輝瑞疫苗，分發至發展中國家。

然而不少歐洲國家經過美國前總統特朗普的4年執政後，對美國的承諾仍有保留，歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）直指，美國應以行動解決特朗普時期的美歐貿易糾紛。另外，美國在上月以巴衝突期間堅定支持以色列，反對聯合國的停火議案，亦與歐洲國家立場不一致。

路透社/法新社

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