【峯會前夕】美國總統拜登昨在七國集團（G7）峯會開始前夕，在抗衡中國及俄羅斯的「疫苗外交」加碼，宣佈未來一年捐出五億劑輝瑞COVID-19疫苗，國家安全顧問沙利文表明，拜登期望展示出民主國家最能夠解決各地民眾的問題，不論疫情、氣候變化、經濟復蘇，還是人權問題。專家認為數量仍不足但「好過無」，促請各發達國家提出更具體的疫苗生產方案。

美國將會購入五億劑輝瑞疫苗，透過世衞的「疫苗全球取得機制」（COVAX），捐到92個低及中低收入國家及經濟體系，以及非洲聯盟。疫苗將於8月開始付運，首兩億劑今年底前將會送出，餘下三億劑則明年上半年付運。消息指白宮抗疫統籌專員齊恩茨及抗疫小組過去四周與輝瑞藥廠洽談，最後達成採購協議，輝瑞將以成本價出售疫苗。不過雙方未有公開整體價格。

白宮︰單一國家最大捐輸

白宮昨發聲明指，這是單一國家最大規模的購入及捐出疫苗計劃，目標是「拯救生命及終結疫情」，又指拜登促請全球民主國家都盡本份，對全球安全及有效疫苗供應作出貢獻。

分析認為，白宮試圖強調美方抗疫的成就，特別疫苗方面，並利用此作為外交工具。華府早前已宣佈，本月底前向全球捐贈8,000萬劑疫苗，拜登當時強調無任何附帶條件，暗示跟中俄不同。

沙利文前往英國時，被記者問到美方捐贈疫苗是否為抗衡中國及俄羅斯，沙利文回應，拜登只是專注協助全球民眾接種疫苗，認為若變種病毒持續傳播，最終或會突破防線。惟沙利文亦表示 ，拜登希望集合全球的民主體系，顯示出民主國家最能解決各地民眾問題。拜登出發前往英國前在《華盛頓郵報》撰文，稱這次歐洲之旅旨在團結全球民主政體應對中俄挑戰。

學者︰全球抗疫轉捩點

不過五億劑疫苗數量，仍與世衞估計讓全球民眾接種所需的110億劑差天共地。南韓嘉泉大學預防醫學教授鄭在勛稱，美國的捐贈是全球對抗疫情的「重大轉捩點」，明白美方為國民接種疫苗也面對供應問題，但現時是時候加快供應。美國智庫Public Citizen「取得藥物計劃」總監邁巴爾杜克亦指，全球在一年間急需數十億劑疫苗，惟仍未看到美國政府或G7國家提出計劃，去應對進取或緊急的疫苗生產需求。

有組織建議美國政府為其他國家創造各國自行生產疫苗的條件，包括轉移生產疫苗的技術。拜登亦支持豁免國際知識產權的協議，不過歐盟領袖對此有所保留，歐洲理事會主席米歇爾昨天稱有關計劃不是靈丹妙藥，現行世貿的《與貿易有關的知識產權協定》已提供足夠空間應對知識產權議題。

另外，彭博社引述G7峯會公報的草稿，顯示G7領袖將會在未來一年提供最少10億劑疫苗，以讓全球 80%成人人口接種。

《紐約時報》/路透社/美聯社

手機用戶請按此放大圖表