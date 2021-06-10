（北美通訊）為回應工傷比率高於同業的指責，減低員工在倉庫中長期工作而導致的肌肉及骨骼的拉傷或勞損，電子商務巨頭亞馬遜（Amazon）於周四作出承諾，斥資1,200萬美元與倡議職業安全的非牟利組織合作，發起一項新的工作場所安全計劃。不過，有批評指做法欠缺透明度，擔心一如早年的氣候承諾，最終不了了之。

亞馬遜表示，計劃會向國家安全委員會（National Safety Council）提供資金，用於研究減少工作中的肌肉骨骼受傷（MSDs），包括韌帶、肌腱及關節等部位的扭傷和拉傷的技術。亞馬遜全球工作場所健康與安全副總裁麥克杜格爾（Heather MacDougall）表示，這些勞損問題約佔亞馬遜倉庫工傷中的四成。這項職安計劃同時會發起「MSD承諾」（MSD Pledge），鼓勵其他僱主加入，以增加工傷數據，從而制定減低工傷的方案。

據亞馬遜公佈的倉庫工傷率，在2020年，每100名全職員工中有6.5名因工受傷，高於業界水平的4％。不過，據《華盛頓郵報》上周的調查發現指，自2017年以來，亞馬遜公司內發生，導致員工無法上班，或要調職至體能需要較低崗位的嚴重工傷事件，發生比例高於同業。報道分析了亞馬遜和其他大型僱主提交給美國職業安全與健康管理局（Occupational Safety and Health Administration）的數據，發現在亞馬遜倉庫內，每工作20萬小時，即100名全職員工一年總工時，就會有5.9宗嚴重事故，比同業高出近一倍。

即使工傷率高於同業，亞馬遜無意改變員工的績效指標系統。該公司為倉庫員工設定了每小時存放、揀選和包裝的生產力目標。然而一些工人和外間批評指，為了追趕目標，逼使他們在工作過程中更容易受傷。但麥克杜格爾表示，安全和效率可以兩者兼備，不會改變績效指標系統。

雖然亞馬遜計劃與國家安全委員會分享工傷數據，但麥克杜格爾不願透露，公司是否計劃公開這些數據。而即使安全小組將使用這些數據來幫助制定方案，為加入MSD承諾的公司提高工作場所的安全，但不等於亞馬遜會遵循這些方案改善倉庫的工作環境。

這項計劃令人回想起，亞馬遜早年為了回應沒有努力減低溫室氣體排放的批評，2019 年與前聯合國氣候事務負責人 菲格雷斯 (Christiana Figueres) 共同制定了氣候承諾，以提前10年實現巴黎協定的目標。然而這個氣候承諾被批評欠缺透明度，並沒有一個衡量標準，至今似乎不了了知。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）