澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）指澳洲不會和中國建立深厚的軍事合作連繫，又表示希望與盟友美國加強軍事合作，樂見更多美軍進駐澳洲，並讓美國海軍艦隻進駐珀斯(Perth)附近一個基地。

達頓出席澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）會議時說，印太地區發生衝突的可能性沒有以往「那般遙遠」，因此澳洲必須為任何突發事件作出準備。在談到印太地區安全問題時，達頓強調澳洲和美國歷來都是軍事合作伙伴；而澳洲和中國是不會建立同樣深厚的軍事合作連繫。達頓說：「毫無疑問，這是中國要面對的問題；這是我們的立場和歷史現實。」他說，澳洲尋求「與中國建立具成效的關係，但我們不能接受違反法律、干預我們的選舉程序、以及干預民主進程」。

達頓提到美軍可能會加派軍隊進駐澳洲，他認為這是符合澳洲和美國的國家安全利益。根據澳洲國防部網站資料，美國陸戰隊輪駐達爾文部隊（MRF-D）從2012年起在澳洲北領地接受乾旱地形訓練，從2012年的200人增加至2019年的2500人。達頓亦提到未來可能會有美國軍艦駐守珀斯附近的斯特林皇家澳洲軍港（HMAS Stirling）。

達頓在會議中被問及全球是否正邁向民主和獨裁兩大陣營對壘的戰爭局面，他回答說：「我想是的。」他指歐洲、北約、日本、印度和加拿大等國家，已對印太地區有著「清晰的焦點」（sharpened focus）和「覺醒」（awakening）。他重申澳洲捍衛「民主的價值、言論自由，以及其他我們擁護的價值」，並指這樣的立場將不會改變。

達頓指印太地區已進入自二次世界大戰以來最為複雜和難以預測的時期；他認為這是由於中國和美國陷入激烈戰略競爭、新的破壞性科技出現，以及有些國家經常採取「灰色地帶」式滋擾行為所致。

達頓是在總理莫里森（Scott Morrison）出席七大工業國(G7)領袖高峯會前夕發表上述談話。莫里森將在峯會上與美國總統拜登會面，預料會討論與中國日益緊張關係及氣候轉變問題。

英國《衛報》/中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）