根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.74億、死亡人數超過376萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,342萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.8萬。印度確診人數突破2,918萬，死亡人數超過35.9萬。巴西確診人數超過1,721萬，死亡人數超過48.2萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

美國將捐贈5億劑輝瑞疫苗予低收入國家

美國將購買5億劑輝瑞疫苗，透過世界衞生組織「疫苗全球取得機制」（COVAX），在2022年中前捐贈給92個低收入國家和非洲聯盟，協助加快結束疫情和提高民主強國的戰略地位。總統拜登在七大工業國組織峯會前夕宣佈美國捐贈疫苗，並促請全球領袖與他一起與窮國分享疫苗。他表示美國將與盟友帶領全球走出疫情。法國總統馬克龍形容這是「極好的消息」，「我認為歐盟至少需要有與美國同等規模的野心」。

英國首相約翰遜亦承諾英國明年內將捐出至少1億劑疫苗，包括500萬劑未來數周捐出的疫苗。他說，G7領袖預料會同意在2022年捐出10億劑疫苗，以結束全球疫情。

美國FDA延長強生疫苗保存期至4個半月

正當數以百萬劑強生(Johnson & Johnson)疫苗將屆使用期限前，強生宣佈美國食品藥物管理局(FDA)已把其單劑疫苗在雪櫃的保存期，由3個月延長至4個半月。由於擔心疫苗安全，強生為美國國內生產的2100萬劑疫苗，近半仍未使用。

美有275宗青少年接種第二劑輝瑞和Moderna疫苗後出現心肌炎報告

美國疾病控制及預防中心(CDC)正調查一些接種了第二劑輝瑞和Moderna疫苗的男性青少年，出現心肌炎比預期為多的報告。CDC指出，目前未可確定心肌炎由接種疫苗造成，中心仍鼓勵12歲以上人士接種該兩種疫苗。截至5月底，CDC收到275宗16-24歲青少年男性接種兩劑疫苗後出現心肌炎報告，大部份已痊癒。目前美國已有超過1200萬人接種了兩劑輝瑞和Moderna疫苗。

巴西擬讓完成接種疫苗及康復人士免戴口罩

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）表示衞生部長正準備新措施，讓已完成接種疫苗或曾經感染病毒而康復人士，毋須再戴口罩。儘管巴西死於疫情的人數全球第二高，但博爾索納羅一直反對封城和社交距離措施。他周四說，檢疫隔離只應針對受感染人士。

巴西最高法院裁定巴西可舉辦美洲國家盃

巴西最高法院周四裁定巴西可在疫情下舉辦美洲國家盃足球賽，在球賽開始前3天，為主辦球賽清除障礙。雖然法院投票仍未完成，但最高法院11名法官中，已有6人決定不接納主辦球賽會帶來不可接受健康風險的論據。

美聯社/路透社/法新社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）