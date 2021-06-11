（北美通訊）夏季天氣宜人乾爽，最適合翻新家居及裝修。然而最近木材價格以倍數上升，令新建案、裝修甚至到普通的木製野餐桌都變得相當昂貴，建商也大嘆暴升的木材價格讓成本高出數千，甚至數十萬元（美元，下同），有項目更因而被迫暫時停工。

自疫情爆發以來，木材供應商以為需求會下降而暫停生產，經銷商也停止進貨，並開始出售庫存。然而，許多美國人多了時間留在家中，漸漸掀起一波改造及搬遷潮，不少人想找新建的﹑面積大的房子，另外也有人在家中自行改造加建，令木材需求大增。

可是疫情下沒有足夠的工人或工廠加工木材，供應商和經銷商無法及時補上缺口。專門從事木材交易的Westline Capital Strategies 總裁庫塔 (Greg Kuta) 表示，已經瘋狂追加訂單以滿足需求，但是仍然遠遠不足。

今年5月木材期貨價格創新高，較去年同期增加了3倍，即使目前已經稍稍回落，與去年相比仍然是上漲了200％以上。工業建材採購平台Thomas總裁烏夫夫（Tony Uphoff）表示，木材價格仍會在高位維持一段長時間，可能要12至18個月才有望回穩。他又指美國非常依賴來自加拿大森林的木材﹐但近年來供應量變少，2017年特朗普政府更對加拿大進口的軟木木材加徵24%關稅，數家加拿大工廠因而倒閉，削弱了產能。

即使木材價格飛漲，但是今年房地產市場火熱，新屋供不應求，發展商也急於動工。建商California Landmark Group總裁卡漢（Ken Kahan）表示，當木材價格上升三倍之後，他只能將洛杉磯地區一個50多個單位的公寓項目暫停興建，他希望等到木材價格穩定之後，才在未來幾個月後重新啟動該項目。

除了卡漢的計劃有所延誤外，不少發展商也放慢腳步建房，把原本已經被炒高的房價再向上推。即使有發展商願意出高價，但是仍然沒有辦法解決木材供應短缺問題。而對於預算有限的平價房屋建商來說，就更加雪上加霜，沒有足夠能力來購買這些高價木材。

根據國家房屋建築協會統計，不斷上漲的木材成本使新建房屋平均成本增加了近3.6萬元，部分發展商正想盡辦法將成本轉嫁至買家身上。一般在購買新建房屋時，買家通常會先登記等候名單，然後鎖定一個固定價格並付訂金，讓建築商在空地上建造房屋。但協會4月份的一項調查發現，大多數建築商現在都將合同「升級」，條款中提及到，如果建築成本上升，在買家支付頭期款後，建商仍然可以提高銷售價格。

發展商Tri Pointe Homes總裁Doug Bauer表示，儘管價格上漲，仍然有不少買家仍舊搶著要買房，但Tri Pointe Homes採用了另外一種銷售策略，就是採取放慢銷售步伐以確保新的定價能覆蓋不斷上漲的木材成本，而不是升級合同；也有越來越多的建商開始採用這個做法。

為了解決木材短缺問題，建屋承包商本茲維（Shay BenZvi）表示，許多公司拿出他們的庫存瑕疵品放在貨架上銷售，這樣人們就會有木材可買，但這不是一個好的解決方法。另一個承包商威廉（Chris Williams）則表示，近年來不少城市放寬開發限制，以緩解住房短缺，在後園建多一個附屬單位（ADU）也越來越受屋主歡迎，但隨著木材價格上升，他的價格也一直向上調整，但有時木材價格升得太快，使得他無法回本，只好在下一個項目加價以填補短缺。

另一間專建附屬單位的公司Snap ADU創辦人摩爾（Mike Moore）表示，不得不將公司建造ADU的價格提高30%，一個普通500平方英尺的一房單位，造價從12.5萬元大幅上漲到17萬元。 而除了木材外，他也提到金屬、窗戶和電器的成本都在上升，幾乎每周供應商都會給我們發電郵說：很抱歉，價格又上漲了。

除了發展商外，普通商家也受到影響。在銀湖區（Sliver Lake）的Black Cat餐廳，經理施瓦茨 （Benjamin Schwartz）要為餐廳戶外用餐區尋找價格合理的野餐桌。當他打電話給Lowe’s等家具裝修用品店時，他發現這些木桌價格是他預期的兩倍或三倍，最後在多番努力下，最後才以每張100元買下一些野餐長椅。

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