美國電子遊戲開發商藝電（Electronic Arts，EA）周四證實，其電腦系統遭黑客入侵，多款遊戲的原始碼被盜取。黑客一方形容已全面破解EA所有產品，包括取得足球遊戲FIFA 21的軟件開發工具，以及尚未推出新作FIFA 22安排球員比賽的程式碼，FIFA、美式足球遊戲Madden NFL、以至《戰地風雲》（Battlefield）系列使用的「Frostbite」原始碼亦被盜取。

網絡保安專家表示，黑客在本月6日攻擊EA伺服器，至今取得780GB資料。網絡安全公司Emsisoft專家卡洛（Brett Callow）稱，黑客取得EA多款遊戲的原始碼後，將可開發出作弊軟件，相關資料亦可能輾轉落入其他遊戲開發商手上，打擊EA業務。

原始碼或放暗網轉售

另一間網絡保安公司Check Point發言人艾哈邁德（Ekram Ahmed）直言，任何時候企業流失軟件原始碼均非好事，警告黑客將可透過原始碼，再追溯及獲取更多資料，估計黑客可能在暗網轉售該些原始碼。

EA發言人表示，事件中沒有玩家資料被盜，強調只有「有限度」的遊戲原始碼被竊，相信對玩家私隱沒影響，黑客亦沒有要求贖金。EA表示已加強保安，估計事件對EA旗下遊戲和日常運作沒影響，並正跟執法部門合作展開刑事調查。

美國有線新聞網絡

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