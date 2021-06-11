（北美通訊）為響應拜登政府「我們做得到」（We can do this）活動，教育大眾以提高接種疫苗信心，美國衞生及公共服務部（Department of Health and Human Services，簡稱HHS）周四召開記者會。醫務總監默西（Vivek Murthy）會上表示，美國仍有不少人接收有關疫苗的錯誤資訊，強調疫苗已經過嚴格科學審查，證實可靠安全。他又提醒，疫情雖然放緩，但民眾不應掉以輕心，務必要鼓勵未接種疫苗的民眾儘快行動。

HHS於周四（10日）舉行視像記者會，主要是向華裔美國人、夏威夷原住民及太平洋島國居民（Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander，AANHPI) 社群推廣接種疫苗的好處。默西於會上表示，美國全國已有1.4億人口接種兩劑疫苗，情況令人鼓舞。他認為，由於美國仍然有不少人因被誤導而拒絕接種疫苗，若然要提升接種率，必須先讓大眾接收到正確資料。

默西重申，所有疫苗都經過嚴格的科學審查和研究，而疫苗數據亦需要經政府科研人員以最高標準進行評估，確保安全而有效。他又呼籲不同語言的傳媒，有責任發放正確及以科學為根據的疫苗資訊，並將準確訊息帶予不諳英語的社群，鼓勵他們儘快接種。

默西提醒，面對感染數字不斷下跌，大眾可能會誤以為疫情已結束而鬆懈；特別是年輕一輩，往往以為自己染疫出現併發症機會較長者少而疏於防範，但事實上也有不少年輕人因為染疫死亡，而成為傳染者亦會為身邊親友帶來威脅。

HHS衞生專家羅薩里奧（Adelaida Rosario）博士認為，少數族裔本來已經長期受貧窮和住屋問題所困擾，亦受到多方面歧視；就連政府制訂的防疫措施亦忽視了少數族裔。長期不平等對待令少數族裔覺得不受重視，以及對社區無關重要，令他們更加猶豫應否主動去接種疫苗。因此她認為自己有責任和義務，去提醒少數族裔接種疫苗，不僅對自身安全非常重要，亦是終止疫情的關鍵之一。

而來自三藩市（San Francisco）的華裔內科醫生陳鴻傑則指，他的診所自2月起開始接受預約接種，至今已注射超過5,000劑疫苗，而大多接種者均來自華人社區新移民，他們因不諳英語或不懂上網，無法預約到大型接種中心打針，只能依靠電話預約到診所接種疫苗。

對於網上流傳接種疫苗會引致懷孕婦女流產或不育，陳醫生則表示這些傳言並沒科學根據，相反地疫苗能保護孕婦及嬰兒，而且避免住院或出現併發症等後果。當被問及加強針的效用時，他說，「根據藥廠指引，完成兩劑疫苗後，最低限度會有6個月免疫力，之後便會慢慢下滑。」他預計，第三劑疫苗除了是加強劑之外，亦會加入抵抗變種病毒的考慮，相信短期內會面世。

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