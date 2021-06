(北美通訊)為響應拜登政府「我們做得到」(We can do this)活動,教育大眾以提高接種疫苗信心,美國衞生及公共服務部(Department of Health and Human Services,簡稱HHS)周四召開記者會。醫務總監默西(Vivek Murthy)會上表示,美國仍有不少人接收有關疫苗的錯誤資訊,強調疫苗已經過嚴格科學審查,證實可靠安全。他又提醒,疫情雖然放緩,但民眾不應掉以輕心,務必要鼓勵未接種疫苗的民眾儘快行動。

HHS於周四(10日)舉行視像記者會,主要是向華裔美國人、夏威夷原住民及太平洋島國居民(Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander,AANHPI) 社群推廣接種疫苗的好處。默西於會上表示,美國全國已有1.4億人口接種兩劑疫苗,情況令人鼓舞。他認為,由於美國仍然有不少人因被誤導而拒絕接種疫苗,若然要提升接種率,必須先讓大眾接收到正確資料。

默西重申,所有疫苗都經過嚴格的科學審查和研究,而疫苗數據亦需要經政府科研人員以最高標準進行評估,確保安全而有效。他又呼籲不同語言的傳媒,有責任發放正確及以科學為根據的疫苗資訊,並將準確訊息帶予不諳英語的社群,鼓勵他們儘快接種。

默西提醒,面對感染數字不斷下跌,大眾可能會誤以為疫情已結束而鬆懈;特別是年輕一輩,往往以為自己染疫出現併發症機會較長者少而疏於防範,但事實上也有不少年輕人因為染疫死亡,而成為傳染者亦會為身邊親友帶來威脅。

HHS衞生專家羅薩里奧(Adelaida Rosario)博士認為,少數族裔本來已經長期受貧窮和住屋問題所困擾,亦受到多方面歧視;就連政府制訂的防疫措施亦忽視了少數族裔。長期不平等對待令少數族裔覺得不受重視,以及對社區無關重要,令他們更加猶豫應否主動去接種疫苗。因此她認為自己有責任和義務,去提醒少數族裔接種疫苗,不僅對自身安全非常重要,亦是終止疫情的關鍵之一。

而來自三藩市(San Francisco)的華裔內科醫生陳鴻傑則指,他的診所自2月起開始接受預約接種,至今已注射超過5,000劑疫苗,而大多接種者均來自華人社區新移民,他們因不諳英語或不懂上網,無法預約到大型接種中心打針,只能依靠電話預約到診所接種疫苗。

對於網上流傳接種疫苗會引致懷孕婦女流產或不育,陳醫生則表示這些傳言並沒科學根據,相反地疫苗能保護孕婦及嬰兒,而且避免住院或出現併發症等後果。當被問及加強針的效用時,他說,「根據藥廠指引,完成兩劑疫苗後,最低限度會有6個月免疫力,之後便會慢慢下滑。」他預計,第三劑疫苗除了是加強劑之外,亦會加入抵抗變種病毒的考慮,相信短期內會面世。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)