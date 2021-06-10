美國參議員魯比奧(Marco Rubio)猛烈批評亞馬遜、蘋果電腦和Nike等美國企業，漠視中國強迫勞動的指控，令美國消費者成為北京打壓新疆維族和其他少數民族的幫凶。

魯比奧在參議院外交委員會聽證會上說，不少美國公司對他們正從中國政府虐民政策中獲利的事實仍未覺醒。他說：「長久以來，Nike、Apple、亞馬遜和可口可樂等公司從強迫勞動中獲利或揀選一些懷疑強迫勞動的供應商。可悲的是，這些公司令我們成為這些罪行的幫凶。」

另一位參議員馬基（Ed Markey）說，美國不少科技公司從中國政府的「專制監控工業」中獲利，不少他們的商品「正在新疆使用」。在2019年，人權組織和傳媒記錄了新疆當局如何為維族建立DNA資料庫後，美國科技公司Thermo Fisher Scientific曾表示會停止售賣遺傳排序儀器到新疆。但評論員認為行動並不足夠。

魯比奧指所有證據都顯示Thermo Fisher仍繼續供應其產品，讓這種違反人權行為得以進行。他表示已就此事一再致函這間公司。

亞馬遜發言人說，每當收到強迫勞動的證據，便會採取行動停止銷售。可口可樂拒絕置評，而其他遭參議員點名的公司則未有回覆傳媒查詢。

因為強迫勞動考慮，美國國會正尋求通過法案禁止由新疆生產的貨品進口。人權組織、研究人員、已離開新疆的人及一些西方議員均指新疆當局自2016年把100萬維族和其他以穆斯林為主的少數民族，任意拘留在再教育營，以便強迫他們勞動。

美國政府和英、加等國的國會，形容中國對維族政策是種族滅絕。中國否認，指再教育營是作職業培訓及對抗宗教極端主義。

路透社

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