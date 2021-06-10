美國總統拜登抵達英國出席七國集團（G7）峯會，並首次與英國首相約翰遜面對面會面，重申美英特殊關係。二人將簽定新版《大西洋憲章》，列明八個雙方決心合作的範疇，不過分析認為兩國實際存暗湧。

就北愛問題發外交照會

英國首相府昨天在會面前發聲明，預期二人會模擬1941年時任英國首相邱吉爾與美國總統小羅斯福的歷史性聯合聲明，簽定新版《大西洋憲章》。

舊版《憲章》促進民主、自由貿易、反對納粹極權主義等。首相府指出，新版《憲章》除包括捍衞民主、重新強調集體安全重要、建立公平及可持續環球貿易系統外，亦會確認新近的挑戰，如處理網絡攻擊、就氣候變化行動及保護生物多樣化、支持全球終結疫情及從疫情復蘇。

英國政府前天發聲明，指雙方將同意盡快開放兩國旅遊。另據報兩國領袖亦會討論為發展中國家設立基建融資計劃、從阿富汗撤軍等議題。

不過會面前英國《泰晤士報》報道，美國駐英國最高級外交官倫珀特曾向英國脫歐首席談判代表弗羅斯特表示，英國政府在脫歐議題上引起與愛爾蘭及歐盟的緊張局勢，拜登下令美國官員向約翰遜發出鮮有在盟國之間出現的外交照會，促請英方遵守北愛爾蘭協議。

今次G7峯會，約翰遜邀請南韓、澳洲及印度領袖出席，有意將G7擴大至由10個民主體系國家組成的聯盟，即D10，以對抗中、俄威脅，但受到意大利及法國等反對。

英國《衞報》/《泰晤士報》/路透社