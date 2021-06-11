美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）接受路透社訪問，問及對港版國安法的看法，他認為國安法營造了一種「脅迫氣氛」，威脅香港的自由及其作為國際商業中心的地位。他又直言北京在港的干預，已「醜化」了外國人員會面政治參與者等日常外交活動。

史墨客本周三受訪時形容，國安法第29條「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪訂明，要求外國或境外機構對香港或國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，即屬違法。香港市民、外國投資者都不知道（國安法）紅線在哪裡，營造了一種不利於自由、也不利於商業的氣氛，「你不能同時宣稱這是全球中心，但同時引用一種批評外國人的政治宣傳手段」。他指香港目前「恐懼、受威脅和不確定性」的氣氛日益增加，令香港的未來岌岌可危，他對香港的自由受衝擊感到痛心。

對有人將與外國政府代表互動視為邪惡感震驚

另外文章提到，14名受訪的亞洲和西方外交官都表示，對港府試圖將政界人士與外交官之間的聯繫，視為對國家安全威脅感到震驚。47名民主派人士涉初選案被控違反《國安法》，其中36人被未審先囚，包括已退出公民黨的前立法會議員譚文豪被拒絕擔保外出。法官的判辭中提及，譚文豪曾聯署去信美國參眾兩院議員等人，呼籲盡快制定《香港人權與民主法案》，而在國安法立法後，他更多次獲邀與美國領事會面，可見有一定影響力。

史墨客在訪問中反駁，對有人將與外國政府代表進行互動視為「邪惡（sinister）」感震驚，強調美領館不想讓任何人處於尷尬的處境（awkward situation）。

路透社也訪問了新民黨主席兼行政會議成員葉劉淑儀，她指只有「仇恨中國者」才有會擔心觸犯法律，指自己跟很多看好香港經濟形勢的商人交談，「我認為他們沒有甚麼需要擔心，除非他們執意使用外部勢力傷害香港」。她又稱國安法必須有犯罪意圖，不只是閒常交談。

本港保安局回應路透社報道指稱，正常的互動和活動受到保護，並指摘外國勢力史前年席捲香港的示威活動中進行干預，稱調查和情報表明外國干預猖獗，包括資金、物資和其他形式的支持，但無指明個別人士或組織。

路透社

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