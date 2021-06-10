七國集團領袖時隔兩年後才再度以「實體」形式舉行面對面的峰會，與過去數年特朗普任美國總統時相比，今年峰會前的氣氛明顯少了一些「火藥味」。七國集團峰會是拜登就任美國總統後首次外訪，他在抵達英國後，到了米爾登霍爾皇家空軍基地向駐紥當地的美軍演說，高喊「美國回來了」，預示美國將與北約重修過往的緊密關係。《路透》也報道，拜登政府已經與歐盟準備好聲明，研究結束雙方持續約3年的關稅戰。拜登不斷向盟友釋放善意，華府重新擔任七國集團「領袖」角色的動機已彰彰甚明。

七國集團成形於1970年代，當時世界資本主義陣營經濟呆滯，先後遭受美元危機、石油危機等打擊，美國於是牽頭，連同日本、英國、西德以及法國組成聯盟 (後來再加入意大利及加拿大)，協調各國的貨幣政策及財政政策，聯手拉動增長。由於七國集團成立之初，七個國家已佔去全球GDP約50%，因而被稱為「發達國家俱樂部」。

在特朗普任美國總統時期，美國與其他G7成員國的關係跌至冰點，當中2018年6月七國集團峰會中，一幅德國總理默克爾站在枱邊怒視特朗普的照片，就被視為是最佳寫照，當年峰會也只發表了一個沒有美國簽字的宣言。及至2019年，美國與其餘六國矛盾更深，各方在貿易壁壘、跨國企業徵稅等議題上劍拔弩張，最終連一份聯合公報也付之闕如。特朗普認為，七國集團是舊時代產物，美國獨挑大樑，付出多而收穫少，並不符合美國利益。因此，他曾多番要求邀請俄羅斯 (2014年因為入侵克里米亞被逐出峰會)、印度及南韓等國家加入。

特朗普的傲氣其來有自，美國在七國集團中可謂一枝獨秀，除了經濟實力最強，政治及軍事上也是鶴立雞群。七國集團之中，法國、德國和意大利身處的歐洲大陸，仰賴於美國的核保護傘來抗衡蘇俄威脅﹔英國、加拿大就是美國主導的五眼聯盟成員，國家安全與華府合作密不可分﹔至於日本，自二戰後訂立和平憲法，國防外交策略基上與美國同氣連枝。由是，在七國集團的決策中，美國影響力至巨，美國足以透過這個「發達國家俱樂部」，把華府的一些政策方向輻射至全球。

七國集團成員國間的實力雖然有差異，但歐盟外交和安全政策高級代表博雷爾曾經明言，美國不應寄望能夠單方面擺弄整個集團，特朗普看不起、甚至詆譭七國集團的客觀結果，猶如美國自裁。特朗普在中美貿易戰正酣時，欲在峰會聲明中加入七國一起針對中國的條款，當中包括抵制及抗衡一帶一路，最後便無疾而終。

相對於特朗普的單邊主義，拜登政府已擺出了一副已準備好再次領導全球角色的架勢，七國集團定當成為其中的重要組成部分。誠然，或許正如特朗普所說，七國集團影響力或已日暮西山，其GDP佔全球的比例，在2019年已降至30.7%，預計2025年還會進一步跌至28.8%。但在拜登看來，七國集團不單是一個純粹的經濟同盟，也是全國資本主義以及自由世界大國的連結，如何利用好這個平台，制訂共同應對各種挑戰的統一行動綱領，相信會是未來幾年拜登主政下，華府對七國集團的取態。

《蘋果》特約記者

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