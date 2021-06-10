北韓領袖金正恩上周六在神隱一個月後再度公開露面，焦點隨即落在他清減了的體形。外界猜測他有可能是故意減磅或身體出現問題。

錶帶多位剩 褲顯鬆

有網媒對比北韓官媒分別於去年11月30日、今年3月5日和本月5日所拍攝的照片，比較金正恩戴着同一隻價值1.2萬美元（9.36萬港元）的瑞士腕錶的手腕粗幼變化，發現金正恩本月戴錶時錶帶明顯繫得較緊，亦即他手腕變幼。亦有傳媒留意到他本月初在北韓央視片段穿黑色長褲亦較顯瘦。

南韓的國家情報院一直密切關注金正恩的體重和健康狀況，院方去年11月報告國會指相信金正恩體重達140公斤，自2011年掌權後每年平均增重六至七公斤，至去年累計已增50公斤。金正恩身高約1.7米，亦即屬嚴重過胖，長遠增加中風和心臟病風險。院方曾發報告指金正恩因擔心自身安全和經常密切監察其權位面臨的威脅而產生焦慮，沉迷飲食和煙酒。

美國麻省理工學院政治科學系副教授納蘭（Vipin Narang）分析指，如果金正恩故意減磅以改善健康，「有機會改善他在國內的地位」，變相「讓區內國家如日本和南韓更易掌握事態，美國或會對於金正恩掌權更有信心。」但他指「如果金正恩是因為健康問題而消瘦，他的繼任人之爭或已在幕後展開」，又指如他突然離世「引起的動盪會為國際社會製造麻煩」。

《NK News》/英國《每日電訊報》