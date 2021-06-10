在七大工業團組織（G7）峯會周五展開前，美國總統拜登與英國首相約翰遜周四會談超過一小時，他們誓言應對新舊挑戰以捍衛兩國「恆久不衰的價值」。

拜登與約翰遜簽署一份「建基於80年前《大西洋憲章》的承諾和抱負的文件」。《大西洋憲章》又稱《邱吉爾羅斯福聯合宣言》，是1941年8月由英國首相邱吉爾與美國總統羅斯福簽訂，之後導致聯合國和北約成立。拜登與約翰遜簽訂的新憲章，著眼中國和俄羅斯等國家構成的挑戰，承諾促進自由貿易、人權、以規則為本的國際秩序、以及應對「欲削弱我們聯盟和組織的人」。

新憲章又針對「透過虛假消息」干預選舉和混水摸魚的經濟行為。這些都是西方對中國和俄羅斯的指控。兩位領袖又同意建立更堅固的全球防衛系統對付衞生威脅。

拜登說，他與約翰遜的會談具成果，重申了美英在全球氣候變化、安全和對抗新冠疫情的特殊關係。他表示兩人討論到來自網絡安全、新技術、全球衞生和氣候危機的挑戰。此外，會談亦涉及阿富汗局勢和美軍即將撤走的問題。

約翰遜則形容與拜登的會談「有如吸入一大口新鮮空氣」，「會談新穎、有趣，我們非常努力一起工作」。

約翰遜低調處理與華盛頓就英國脫歐對北愛和平影響的分歧，表示美國、英國和歐盟在尋找方案維護1998年和平協議上「完全和諧」。

路透社/美聯社

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