美國《華爾街日報》報道，連鎖快餐店麥當勞周五表示，黑客在其系統偷取了部份客戶及員工數據，當中包括美國、南韓及台灣市場。

麥當勞指公司近期聘請了外部顧問，調查針對內部安全系統的未授權活動，調查員發現美國、南韓、台灣市場的數據外洩。麥當勞向美國員工發出訊息指，當地員工及加盟商的一些商業聯繫訊息被揭露，外洩資料亦包括餐廳座位及遊玩範圍面積。公司稱美國客戶的數據未有在這場攻擊受到影響，雖有部份員工資料外洩，但並非敏感數據。

公司又指黑客竊取了台灣及南韓的數據，包括消費者的電子郵件、電話號碼以及外送地址等。在台灣，黑客也偷取了包括姓名、聯絡資訊等員工資料，麥當勞表示外洩的資訊檔案不多，但未有透露受影響人數，麥當勞表示洩露的資訊不包括消費者支付資料。

麥當勞表示在南韓及台灣的分部，已經向監管機構報告數據外洩一事，他們將會聯絡客戶及員工。

麥當勞指公司業務並未因為受到黑客入侵而中斷，事件亦不涉及勒索攻擊。公司近數年正增加對網絡安全保護的投資，協助應對最近的攻擊。在發現數據外洩後，便立即切斷黑客對數據的存取，「麥當勞將透過調查結果及安全資源的投入，來確定進一步促進現有安全措施的方式」。

美國多間企業近月先後遭受黑客攻擊，美國電子遊戲開發商藝電（Electronic Arts，EA）周四證實，其電腦系統遭黑客入侵，多款遊戲的原始碼被盜取。美國油管公司殖民管道（Colonial Pipeline）亦被黑客勒索，一度令轄下油管系統被迫關閉六天，最終繳交贖金。美國司法部周一表示，已取回市值230萬美元（1,794萬港元）的加密貨幣比特幣（bitcoin）贖金。

美國《華爾街日報》／蘋果新聞網

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