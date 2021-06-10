七國集團（G7）峯會的外洩的公報草稿顯示，七國會共同呼籲世界衞生組織就COVID-19疫情源頭開展新一輪公開調查。最終版本的公報會於周日峯會完結時發佈。

世衞今年3月派專家到中國實地調查後，與中國科學家發表共同報告指實驗室洩毒論「極度不可能」，但被批評調查延誤和無法取得原始樣本。目前科學界主流仍相信病毒由動物自然地傳播給人類。拜登早前已下令美國情報機構加倍努力擴展調查疫情源頭，其中有情報機構傾向相信實驗室洩毒論。

籲為受打壓維人抗華

今次G7峯會在美國牽頭推動調查疫情源頭外，亦針對中國打壓新疆維吾爾穆斯林的行為，促使歐盟各國領袖、美國、加拿大和英國一同抗衡中國。據報公報會包含七國承諾在全球供應鏈上打擊強制勞動，包括太陽能產業和製衣業，保護被強迫勞動的少數族裔。

七國亦會在公報承諾疫苗出口上中止非必要的貿易限制、增設撥款應對氣候危機、加快推動轉用零排放汽車，同時強調經濟復蘇後保障公共財政長期可持續性的必要。據了解七國也會共同呼籲俄羅斯制止其國內黑客組織作出勒索軟作攻擊和透過虛擬貨幣勒索贖金，以及作出其他網絡罪行。

過往的G7峯會的公報不時被提早外洩。去年在法國舉行的峯會時任總統特朗普拒絕簽署聯合聲明，各國領袖最終放棄發表公報中一系列共同承諾。

英國《衞報》