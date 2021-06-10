七國集團領袖今起齊集倫敦召開峰會，中國預料會成為重要議題。《彭博》在峰會前夕引述消息，七國領袖或會推出名為「清潔綠色倡議」（Clean Green Initiative）的戰略，支持發展中國家的基建及轉型，抗衡中國「一帶一路」。毫無疑問，隨着中國與歐美外交磨擦加劇，七國集團對北京的態度會比之前強硬。然而，剖析各成員國間與中國的經貿關係及自身財政狀況，預估七國集團能在峰會之中形成具體的對華政策，似乎過於武斷。

綜觀七國集團，在疫情肆虐導致經濟活動停頓下，各國政府不得不大灑金錢救市，導致公共財政狀況急劇惡化。美國國債佔GDP在2019年，還是處於83%的較健康水平，但經過數輪過萬億美元的救市方案後，已大增26個百分點至109%。形象點講，華府在過去兩年借的錢，已相當過去一百年借錢總和的近三分之一。歐洲、日本及英國的情況類似，國債佔GDP水平飈升程度不同，但幅度都同樣驚人。

在財力的局限以外，七國集團各成員國對於援助那一個區域的發展中國家，看法也不盡相同。當美國透過EXIM進出口銀行機制，支持拉美國家興建發電廠、煉油設施的同時﹔法國及意大利卻更看重在北非的舊殖民地﹔而日本與印度的「自由走廊」則認為，東南亞國家的增長才是最快。說穿了，各國都希望能在就近本國的地區投資，從而形成經濟腹地來反哺本土發展。各國財政足襟見肘，加之盤算不同，要七國同意付出一個實質金額來組建資金池，以支撐「清潔綠色倡議」，相信難度極高。

與七國集團財政資源緊絀不同，即使在2020年疫情之下，中國的海外投資步伐沒有大幅減慢的跡象。安永會計師事務所統計，中國過去5年累計海外非金融投資額已超過6,000億美元(即折合約4.65萬億港元)，當中約一成，即超過700億美元是投放於一帶一路國家及地區。中國資金已成為了眾多發展中國家的吸納目標，因此儘管西方輿論鋪天蓋地警告一帶一路為債務陷阱，承諾參與的國家數目依然連年增加。

中國不單對發展中國家有吸引力，也是西方跨國企業垂涎的市場。中國海關總署日前發表數據，今年1月至5月份中國進出口總值高達14.76萬億人民幣，按年增長28.2%，當中進口增長25.9%。這反映出中國在疫情下，除了肩負世界工廠輸出貨物的角色，同時也是進口的消費大戶。在去年，中國蟬聯日本貨品的最大出口地，佔日本全國出口的比重達22.1%。中國也是美國、德國、法國貨品的重要市場。無論是德國的寶馬汽車、Adidas、法國的LVMH、意大利的皮草、美國的Tesla、Tiffany都視中國為最重要的增長點。

觀察去年中國在海外的企業合併收購，中國關係緊張的美國及英國，相關金額按年跌幅達16%至接近8成。相反，與中國關係相對較好的德國及意大利，合併收購則大幅增加超過1倍。雖然外界難以證實，中國企業在某些國家的收購合併銳減是因為受到官方「提醒」，但現實是當一國與北京關係較好，因而令中國企業更熱衷往這個國家走，也是自然而然的事。外來投資將是推動疫後復蘇的重要一環，各成員國因應本土經濟狀況而作不同取捨，在對華政策上能否一致行動，實屬疑問。

七國集團對中國堀起的戒心已越來越重，但基於種種原因，過去數年都未有發表明顯針對中國的聯合聲明，今年相信也不會例外。七國集團或許會用上更強硬的字眼，但具體的行動路線圖依然會欠奉。值得中國觀察的，反而是七國集團領袖在峰會之間的互動，於美國政府易主後會出現哪些變化。中國自改革開放後，在企業改革、市場監管、乃至社會保障等各方面皆以西方為師。但來到今天，中國已主張「說好中國故事」，在不少西方人士眼中，這等同於以「中國模式」與西方體制打對台。七國集團中最重要的持分者、美國總統拜登在上周國殤紀念日中，就借悼念為自由而戰的陣亡將士來宣示，美國及全球的民主都在危險之中，拜登的矛頭指向相當清晰。相對於特朗普時期的獨行獨斷，美國重新「歸位」，拉攏六國，將會是北京更難應付的新形勢。

《蘋果》特約記者

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）